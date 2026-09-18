Trakya Birlik, yüzde 44 yağlı ayçiçeğini ton başına 37 bin liradan alacak - Son Dakika
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Trakya Birlik, yüzde 44 yağlı ayçiçeğini ton başına 37 bin liradan alacak

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Trakya Birlik, 2026-2027 sezonunda yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeğinde ön alım fiyatını ton başına 37 bin lira olarak belirledi. Birlik, bugün itibarıyla 235 bin 979 ton ayçiçeği alımı yapıldığını, hasadın büyük ölçüde eylül sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini bildirdi.

Trakya Birlik, 2026-2027 sezonunda yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için ön alım fiyatını ton başına 37 bin lira olarak belirledi.

Trakya Birlikten yapılan açıklamada, yağlı tohumlarda üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılmasının ülke açısından önem taşıdığı belirtildi.

Açıklamada, ayçiçeği başta olmak üzere yağlı tohum üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayacak, üreticiyi korurken tüketici ve sanayinin ihtiyaçlarını da gözetecek dengeli ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi.

Hasat döneminin başlangıcından bu yana piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının üreticiler ve kurum üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla gelişmelerin yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, alım fiyatı açıklanmadan ürünlerini birliğe teslim eden üretici ortaklara teşekkür edildi.

Ağustos ayının ortalarında başlayan ayçiçeği hasadının üretim bölgelerinde yoğunlaşarak devam ettiği ve ülke genelinde hasadın büyük ölçüde eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, Trakya Birliğin 48 kooperatife bağlı 109 alım merkezi ile iki fabrikasında ürün alımlarını sürdürdüğü kaydedildi.

Birliğin bugün itibarıyla 235 bin 979 ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde uygulanan mevcut gümrük rejimi, dünya ayçiçeği üretimindeki gelişmeler ve uluslararası piyasalarda beklenen fiyat seviyeleri ile döviz kurlarının seyri, finansman maliyetleri ve fiyat oluşumuna etki eden diğer tüm unsurlar birliğimizce kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler ve oluşan piyasa koşulları doğrultusunda, 2026-2027 sezonunda üretici ortaklarımızdan alınacak uluslararası sözleşme standardı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için ön alım fiyatının 37 bin lira/ton olarak belirlenmesi karar altına alınmıştır. Belirlenen bu fiyatla birlikte, hasat döneminde piyasanın sağlıklı işlemesine ve ürün fiyatlarında istikrarlı bir seviyenin oluşmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır."

Açıklamada, ham yağ oranına göre yapılacak alımlarda yüzde 44 yağ oranının baz alınacağı, bu oranın üzerindeki veya altındaki her yüzde 1'lik değişim için yüzde 1,5 oranında fiyat çarpanı uygulanacağı bildirildi.

Ürün bedellerinin teslimat tarihlerine göre belirlenecek ödeme programı kapsamında kooperatifler aracılığıyla üretici ortaklara ödeneceği aktarılan açıklamada, sezonun tamamlanmasının ardından ürünlerin değerlendirilmesi sonucu oluşabilecek ilave gelirlerin de üretici ortaklara dağıtılabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
Trakya BölgesiEkonomiGüncelEylülSon Dakika

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