Trakya'da Buğday Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Trakya'da Buğday Hasadı Devam Ediyor

Trakya\'da Buğday Hasadı Devam Ediyor
27.06.2026 10:03
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Trakya'da buğday hasadı yoğun bir şekilde sürerken verim geçen yıla göre önemli ölçüde arttı.

Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri olan Trakya'da buğday hasadı mesaisi devam ediyor.

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da ekim ve kasım aylarında toprakla buluşturulan buğday tohumları, büyüyüp gelişerek havaların ısınmasıyla olgunlaştı.

Üreticiler, biçerdöverleriyle hasada hazır hale gelen tarlalara girerek mahsulü biçiyor.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde biçerdöver operatörlüğü yapan Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun bir sezonda olduklarını söyledi.

Bu yılki verimin çok güzel olduğunu belirten Yıldırım, "Verimlerimiz dönüm başına ortalama 500-600 kilogram." dedi. Yıldırım, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinin gece yarısına kadar sürdüğünü kaydetti.

Biçerdöver operatörü Adem Gürkan da elde edilen üründen oldukça memnun olduklarını dile getirdi.

Verimin geçen yıla oranla büyük artış gösterdiğini vurgulayan Gürkan, "Geçen yıl dönüm başına 300 veya 350 kilogram biçim yapıyorduk. 400 kilogram çok nadirdi. Bu sene 800'lü rakamları gördük. Durumun böyle olması çok güzel." diye konuştu.

Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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