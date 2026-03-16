Trakya'da Şubat'ta 4 Bin 386 Konut Satıldı

Trakya'da şubat ayında 4 bin 386 konutun satışı gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.
Trakya'da en çok konutun satıldığı il Tekirdağ oldu.
Tekirdağ'da 3 bin 269, Edirne'de 590, Kırklareli'nde ise 527 konutun satışı gerçekleşti.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?