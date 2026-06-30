Trakya Üniversitesi Anaokulu Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trakya Üniversitesi Anaokulu Mezuniyet Töreni

Trakya Üniversitesi Anaokulu Mezuniyet Töreni
30.06.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde 2025-2026 mezuniyet töreni, öğrenci gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

Trakya Üniversitesi Zeynep-Mustafa Taş Uygulama Anaokulunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende öğrenciler müzik ve dans gösterileri sundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, konuşmasında üniversite bünyesinde hizmet veren uygulama anaokulunun kısa sürede tamamlanarak eğitim öğretime kazandırıldığını söyledi.

Anaokulunun Türkiye'de özgün bir model olarak hayata geçirildiğini belirten Hatipler, çocuklarını güvenle okula emanet eden ailelere ve projeye katkı sağlayan paydaşlara teşekkür etti.

Okul öncesi eğitimde örnek bir model oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Hatipler, bu yatırımı Trakya Üniversitesine kazandırmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır da okul öncesi eğitimin çocukların akademik ve sosyal gelişimindeki önemine dikkati çekti.

Üniversite bünyesindeki uygulama anaokulunun çocukların gelişiminin yanı sıra öğretmen adaylarının yetiştirilmesine de katkı sunduğunu belirten Bayır, uygulamalı eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Anaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Günşen ile Eğitim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Dönmez de eğitim yılı boyunca çocukların gelişimini bütüncül bir yaklaşımla desteklediklerini ifade etti.

Program, mezuniyet andının okunması, bayrak ve flama teslimi, mezuniyet kütüğüne isimlerin çakılması, mezuniyet belgeleri ile hediyelerin verilmesinin ardından sona erdi.

Törene, rektör yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Anaokulu Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası Postacı kılığıyla gelerek cinayeti işledi: Cinayetin arka planında intikam iddiası
“TikTok’ta beğeni“ tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı "TikTok'ta beğeni" tartışması kanlı bitti: 17 yaşındaki öğrenci ağır yaralandı
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık’ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı
Almanya’da silahlı saldırı: 5 ölü Almanya'da silahlı saldırı: 5 ölü
İzmir ve Bursa’da yangın Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı İzmir ve Bursa'da yangın! Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Adana’da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü Adana'da 16 yaşındaki çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü

13:03
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı 174 bin lira ceza yazıldı
Test sürüşünde lüks otomobille cipe çarpıp kaçtı! 174 bin lira ceza yazıldı
12:47
Herkes Bakan Tekin’i etiketliyor Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
Herkes Bakan Tekin'i etiketliyor! Proje okulunun müdürü zehir zemberek sözlerle istifa etti
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 13:26:04. #7.13#
SON DAKİKA: Trakya Üniversitesi Anaokulu Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.