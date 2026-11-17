Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi birinci sınıf öğrencileri için beyaz önlük giyme töreni düzenlendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Balkan Kongre Merkezi'nde 2026 - 2027 Eğitim Öğretim Yılı Beyaz Önlük Giyme Töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Trakya Üniversitesinin Türkiye'nin seçkin yükseköğretim kurumlarından biri olmasının yanı sıra Balkan coğrafyasının lider ve öncü üniversitesi olma misyonunu taşıdığını belirtti.

Diş hekimliğinin yalnızca bir meslek değil, insan hayatına doğrudan dokunan önemli bir sanat dalı olduğunu ifade eden Hatipler, beyaz önlüğün önemli sorumluluklar taşıdığını vurguladı.

Hekimlik mesleğinin temelinde vicdan ve insan sevgisinin bulunduğunu kaydeden Hatipler, öğrencilere meslek hayatlarında başarı diledi.

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Yılmaz da diş hekimliğinin bilgiyi beceriyle, bilimi sanatla buluşturan ve insan hayatına dokunan özel bir meslek olduğunu belirtti.

Beyaz önlüğün bilime bağlılık, dürüstlük, vicdan, emek ve insan hayatına duyulan saygının simgesi olduğunu aktaran Yılmaz, öğrencilere başarı temennisinde bulundu.

Fakülteye birincilikle yerleşen öğrenci Elif Kızılakşam ise beyaz önlüğün hayalleri, verilen emekleri ve gelecekte üstlenilecek sorumlulukları simgelediğini ifade etti.

Konuşmaların ardından 53 öğrenciye beyaz önlükleri giydirildi.

Programda, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Sınıflar Arası Spor Turnuvalarında şampiyon olan takımlara kupaları verildi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.