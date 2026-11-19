Trakya Üniversitesi Erasmus+ tanıtım toplantısını 27 Kasım'da yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trakya Üniversitesi, Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Tanıtım Toplantısı düzenleyecek. 27 Kasım Cuma saat 14.30'da Balkan Kongre Merkezi'nde başlayacak toplantıya tüm öğrenciler davet edildi; yurt dışı öğrenim ve staj başvuru koşulları anlatılacak.
Trakya Üniversitesi Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erasmus+ Öğrenci Hareketliliği Tanıtım Toplantısı düzenleyecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 27 Kasım Cuma günü saat 14.30'da Balkan Kongre Merkezi'nde başlayacak toplantıya üniversitenin tüm öğrencileri davet edildi.
Toplantıda, Erasmus+ kapsamında yurt dışında öğrenim görmek veya staj yapmak isteyen öğrencilere programlara nasıl başvurabilecekleri ve hangi koşulları karşılamaları gerektiği anlatılacak.
Kaynak: AA
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