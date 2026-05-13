Trakya Üniversitesi Hastanesi\'nde Güçlendirme Çalışmaları Başladı

13.05.2026 10:19
Trakya Üniversitesi Hastanesi poliklinik blokları, deprem güçlendirme ve tadilat için yenileniyor.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Poliklinik Blokları'nda deprem güçlendirme ve kapsamlı tadilat çalışmalarına başlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmalarla, yaklaşık 24 bin metrekare kullanım alanına sahip ve 1978 yılında inşa edilen poliklinik bloklarının günümüz standartlarına uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Şubat 2026 itibarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak yapının deprem performans analizi gerçekleştirildi.

Yapının taşıyıcı sistemi detaylı şekilde incelenerek olası büyük depremlere karşı dayanıklılığı değerlendirildi.

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Çalışmaların sağlık hizmeti sunumu ve eğitim süreçlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını aktaran Üstündağ, vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek ve eğitimin daha güvenli ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla hastanenin fiziki altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.

Üstündağ, daha önce acil serviste başlatılan güçlendirme ve yenileme çalışmalarının ardından poliklinik bloklarında da benzer çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Öğrencilerimizin, hastalarımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini en üst seviyeye çıkarmayı ve onlara daha konforlu hizmet ve eğitim alanları sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Teknik ve Yapı İşleri Daire Başkanı Prof. Dr. Cenk Mısırlı da yapılan analizler sonucunda binanın büyük depremlere karşı daha güvenli hale getirilmesi amacıyla önemli yapısal değişiklikler planlandığını belirtti.

Bu kapsamda mevcut temel sisteminin radye temele dönüştürüleceğini ve mevcut ahşap çatı sisteminin Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisleri Yönetmeliği'ne uygun şekilde çelik çatıya çevrileceğini ifade eden Mısırlı, kullanım konforu ve güvenliğini artıracak düzenlemelerin de yapılacağını kaydetti.

Mısırlı, yetersiz kalan asansörlere ilave yapılacağını, yangın güvenliğinin sağlanması amacıyla yeni yangın merdivenlerinin inşa edildiğini dile getirdi.

Hastane Başmüdürü Nevzat Üstün ise Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

İstanbul'a yakınlık nedeniyle olası bir deprem senaryosu kapsamında hastane poliklinik bloklarında kapsamlı analizler yapıldığını aktaran Üstün, beton dayanımı, donatı durumu ve diğer betonarme özelliklerin incelendiğini, deprem performans analizlerinin ardından güçlendirme çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğü, poliklinik bloklarının 2027 yılı Ocak ayında tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA

