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Trakya Üniversitesi Kontenjanları Doldu

Trakya Üniversitesi Kontenjanları Doldu
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Trakya Üniversitesinde 2026 YKS sonuçlarına göre kontenjanların yüzde 99,85'i doldu.

Trakya Üniversitesinde 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanların yüzde 99,85'i doldu.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversitedeki 6 bin 136 genel kontenjana 6 bin 127 öğrenci yerleşti.

Lisans programlarında (özel yetenek hariç) 3 bin 39 kontenjanın 3 bin 30'u dolarken, ön lisans programlarında 3 bin 97 kontenjanın tamamına öğrenci yerleşti.

Lisans programlarında yüzde 99,70, ön lisans programlarında ise yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Merkezi yerleştirmelerin yanı sıra özel yetenek sınavıyla kabul edilecek 350 öğrenciyle birlikte bu yıl üniversiteye kayıt yaptıracak yeni öğrenci sayısının 6 bin 477'ye ulaşması bekleniyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen kontenjanlar kapsamında 34 yaş üstü kadın adaylara ayrılan kontenjanlardan 139 aday da Trakya Üniversitesine yerleşti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Köse, Enez'de incelemelerde bulundu

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Enez'de yürütülen tarım ve hayvancılık çalışmalarını değerlendirdi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Müdürü Murat Aslan, Köse'ye ilçede yürütülen çalışmalar, hayvancılık faaliyetleri ve sahadaki uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Ziyarette, Enez'in tarımsal üretim potansiyeli, üreticilere sunulan hizmetler ve devam eden çalışmalar değerlendirildi.

Edirne'de Kırsalda Bereket Projesi'nden yararlanan kadın yetiştirici ziyaret edildi

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Enez ilçesinde hayvancılık faaliyetlerini sürdüren kadın yetiştirici Hafize Arabacı'yı ziyaret etti.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Enez Tarım ve Orman Müdürü Murat Aslan ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Onur Yalçın Toptaş ile Arabacı'nın işletmesinde incelemelerde bulundu.

"Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında gebe angus düve teslim edilen Arabacı'nın işletmesindeki çalışmalar yerinde incelendi.

Ziyarette, yetiştiricinin çalışmaları, ihtiyaçları ve talepleri değerlendirildi.

Köse, hayvancılığa yönelik destekler, hayvan sağlığı ve sürdürülebilir üretim konularında bilgi verdi.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Güncel, YKS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi Kontenjanları Doldu - Son Dakika

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