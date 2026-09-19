Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin İZ sergisi 60 öğrenciyle açıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin İZ sergisi 60 öğrenciyle açıldı

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Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi\'nin İZ sergisi 60 öğrenciyle açıldı
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Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin 5. Projeler Şenliği kapsamında düzenlediği İZ temalı sergi açıldı. 60 öğrencinin Edirne'ye dair çalışmalarının yer aldığı sergi, iki hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin Edirne'ye ilişkin gözlem ve deneyimlerini farklı üretim teknikleriyle yorumladığı "İZ" temalı sergi açıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen 5. Projeler Şenliği kapsamında açılan sergide, öğrencilerin Edirne'nin tarihsel ve kültürel dokusuna ilişkin çalışmalarına yer verildi.

Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı ve İç Mimarlık bölümlerinden 60 öğrencinin katılımıyla 3 disiplinler arası atölye gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Gençay Çubuk, Dr. Öğr. Üyesi Aslı Akyıldız ve Öğr. Gör. Dr. Bilge Ataç Özsoy'un yürütücülüğündeki atölyelerde farklı bölüm ve sınıf düzeylerinden öğrenciler birlikte çalışma yaptı.

Edirne'nin tarihsel ve kültürel dokusunu yerinde inceleyen öğrenciler, kent gezilerindeki gözlemlerini maket, eskiz, suluboya, kolaj, fotoğraf, dijital üretim ve yapay zeka araçlarıyla hazırladıkları çalışmalara yansıttı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eylem Bayır, öğrencilerin Edirne'yi tanımalarının ve kentle kurdukları ilişkiyi çalışmalarına yansıtmalarının önemine dikkati çekti.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal da kent gezileriyle özellikle yeni öğrencilerin Edirne'nin izlerini yerinde görmelerini ve kenti yakından tanımalarını amaçladıklarını belirtti.

Serginin iki hafta boyunca ziyaret edilebileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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