Trakya Üniversitesi özel yetenek sınavında 462 aday yarıştı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesi özel yetenek sınavında 462 aday yarıştı

Trakya Üniversitesi özel yetenek sınavında 462 aday yarıştı
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Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin 2026-2027 özel yetenek sınavlarına 462 aday katıldı. Grafik tasarımı, heykel ve resim bölümlerine toplam 90 öğrenci kabul edilecek; kesin kayıtlar 15-18 Eylül'de yapılacak.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin 2026-2027 eğitim öğretim yılı özel yetenek sınavları gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, grafik tasarımı, heykel ve resim bölümlerine öğrenci alımı amacıyla 7-8 Eylül'de düzenlenen sınavlara 462 aday başvurdu.

İki aşamalı gerçekleştirilen sınavların ilk bölümünde adayların genel yetenekleri değerlendirildi. Bu aşamada başarılı olan adaylar, ertesi gün yapılan bölüm sınavlarına katılmaya hak kazandı.

İkinci aşamada ise grafik tasarımı, heykel ve resim bölümleri için alanlara yönelik hazırlanan sorular üzerinden adayların yetenekleri değerlendirildi.

Sınavların ardından grafik tasarımı bölümüne 40, resim bölümüne 35, heykel bölümüne 15 olmak üzere toplam 90 öğrenci kabul edilecek.

Sınavlarda başarılı olan adayların kesin kayıtları 15-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trakya Üniversitesi özel yetenek sınavında 462 aday yarıştı - Son Dakika

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