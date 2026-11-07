Trakya Üniversitesindeki kongrede yapay zekanın çalışanlara etkisi masaya yatırıldı - Son Dakika
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Trakya Üniversitesindeki kongrede yapay zekanın çalışanlara etkisi masaya yatırıldı

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Trakya Üniversitesindeki kongrede yapay zekanın çalışanlara etkisi masaya yatırıldı
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Trakya Üniversitesi ev sahipliğindeki 13. Örgütsel Davranış Kongresi'nde üretken yapay zekanın çalışanlara etkisi ele alındı. Sunumda yapay zekanın hızlı erişim sağladığı ancak doğrulama beklentisi, teknoloji stresi ve beceri kaybı endişesi gibi riskleri getirebildiği belirtildi.

Edirne'de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 13. Örgütsel Davranış Kongresi'nde üretken yapay zekanın çalışanlar üzerindeki fırsatları ve riskleri ele alındı.

Trakya Üniversitesinde düzenlenen 13. Örgütsel Davranış Kongresi kapsamında gerçekleştirilen oturumda, Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Gönül Gül, "Üretken Yapay Zekanın Örgütsel Davranışa Yansımaları: Fırsatlar ve Karanlık Yönler" başlıklı sunum yaptı.

Gül, sunumunda üretken yapay zekanın çalışanların iş süreçlerine etkisini iş talepleri ve iş kaynakları modeli üzerinden değerlendirdi.

İş yükü ve zaman baskısının iş talepleri arasında yer aldığını belirten Gül, iletişim ve sosyal desteğin ise çalışanların işlerini kolaylaştıran kaynaklar olduğunu aktardı.

Üretken yapay zekanın bu iki süreci aynı anda etkileyebildiğini vurgulayan Gül, "Üretken yapay zeka modelleri kaynak olarak bilgiye daha kolay ulaşmamızı sağlıyor. Hızlı erişim ve hızlı geri dönüş sunuyor. Talep olarak baktığımızda ise ciddi doğrulama ve üretim beklentisi oluşturuyor." dedi.

Bu araçların çalışanlar üzerindeki etkilerine de değinen Gül, yoğun teknoloji kullanımının teknoloji stresine yol açabildiğini ifade etti. Teknoloji stresini çalışanların bilgi ve iletişim teknolojilerine uyum sürecinde yaşadığı zorlanmalar üzerinden açıklayan Gül, üretken yapay zekanın hem kolaylık hem de yeni iş yükleri getirebildiğini kaydetti.

Sunumda aktarılan araştırmalarda, üretken yapay zekanın bazı işlerde verimliliği artırabildiği, buna karşılık bilişsel yük, karar yorgunluğu, beceri kaybı endişesi ve üretilen bilgilerin güvenilirliğine ilişkin soru işaretleri gibi riskleri de beraberinde getirebildiği belirtildi.

Türkiye'nin üretken yapay zeka alanındaki akademik çalışmalarına da değinen Gül, ülkenin en fazla yayın üreten ilk 10 ülke arasında bulunmadığını söyledi.

Türkiye'deki çalışmaların belirli alanlarda yoğunlaştığını aktaran Gül, "Türkiye'deki çalışmalarda yapay zeka çoğunlukla insan kaynakları yönetimi ve işe alım ekseninde yer alıyor. Bu durum, örgütsel davranışın diğer konularıyla ilgili çalışmaların yeterince yapılmadığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Gül, çalışanların iyi oluşu, teknoloji stresi, rol belirsizliği ve iş güvencesizliği gibi konularda yeni araştırmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
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