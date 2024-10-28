Trami Tayfunu Filipinler'de Yıkıma Neden Oldu

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MANİLA, 28 Ekim (Xinhua) -- Filipinler'i vuran Trami Tayfunu'nun tetiklediği sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 116'ya yükselirken, en az 39 kişiden ise haber alınamıyor.

Filipinler Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, geçen hafta ülkeyi vuran Trami'nin kısa sürede iki aylık yağmur getirmesi nedeniyle ülkenin 17 bölgesinde 6,7 milyondan fazla insanın olumsuz etkilendiğini belirtti.

Heyelan altında kalan ya da sele kapılan 39 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Bu yıl Filipinler'i vuran 11. tayfun olan Trami, Bicol ve Calabarzon bölgeleri başta olmak üzere Luzon Adası'nda ve Filipinler'in orta ve güney bölgelerinde afet düzeyinde sel ve toprak kaymaları ile yıkım oluşturarak Filipinler'i boydan boya geçti.

Sel suları otoyolları ve köprüleri yıkarak ulaşımı felç ederken, evleri çamurla doldurdu.

Trami'nin Cuma günü Filipinler'i terk etmesinin üstünden üç gün geçmesine rağmen, afetzedeler hala yiyecek ve temiz su bekliyor. Birçok bölgeye içme suyu ve elektrik sağlanamıyor.