Tramvay Lise Öğrencisine Çarptı

Samsun'un Atakum ilçesinde tramvayın çarptığı lise öğrencisi yaralandı.
Vatman B.K'nin kullandığı tramvay, Atakent Mahallesi İnönü Caddesi Atakent Tramvay Durağı'nda Kezban B'ye (16) çarptı.
Yaralanan Kezban B, sağlık ekiplerince kentteki özel hastaneye kaldırıldı.
Vatman B.K. ise ifade için Recep Tokur Polis Merkezi'ne götürüldü.
Kezban B'nin Kurupelit Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.
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