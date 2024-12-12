Tramvay Vatmanı Zincirle Bağlı Köpeği Kurtardı

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KAYSERİ'de tramvay raylarına zincirle bağlanmış köpek, vatmanın dikkati sayesinde kurtarıldı; o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 10 Aralık'ta saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İldem istikametinden Cumhuriyet Meydanı yönüne seyreden tramvayın vatmanı Emirhan Eroğlu, Mimarsinan Kavşağı yönü raylarında zincirle bağlanmış köpek fark etti. Eroğlu, acil fren yaparak tramvayı durdurdu. Araçtan inen Eroğlu ile yolcular köpeği kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; bağlı olmayan 2 köpeğin de zincirle bağlanan köpeğin yanında durduğu görüldü.