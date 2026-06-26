Trenitalia Siber Saldırıya Maruz Kaldı

İtalyan demir yolu firması Trenitalia, siber saldırıya maruz kaldığını ve seyahat biletleriyle ilgili bazı kişisel verilere yetkisiz erişim sağlandığını bildirdi.
Trenitalia firması, bazı müşterilerine gönderdiği e-posta aracılığıyla siber saldırıya maruz kaldığını açıkladı.
Siber saldırıyla bazı bilgilerine erişilen müşterilere gönderilen e-postada, siber güvenlik olayında bazı müşterilerin seyahat bilgilerine erişildiği ancak hesap erişim verilerinin, kişisel kimlik bilgilerinin veya kredi kartı bilgileri gibi ödemeyle alakalı unsurların etkilenmediği belirtildi.
E-postada, saldırıyı düzenleyenlerin kimliklerinin henüz bilinmediği aktarıldı.
Trenitalia'dan yapılan açıklamada da siber saldırıyla alakalı Roma Cumhuriyet Başsavcılığına ve İtalyan Veri Koruma Kurumuna suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.
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