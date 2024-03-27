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Troya Müzesi'ne Ziyaretçi Rekoru

Troya Müzesi\'ne Ziyaretçi Rekoru

Çanakkale'deki Troya Antik Kenti'nin girişinde bulunan Troya Müzesi, bu yıl 700 bin ziyaretçiye ulaşarak rekor kırmaya hazırlanıyor. Müze, aldığı ödüller ve artan ilgiyle birlikte ziyaretçi sayısında büyük bir artış yaşamaktadır. 2024 yılında ise 700 bin ziyaretçi hedeflenmektedir. Müzede sergilenen özel parçalar, Troya'nın tarihine tanıklık etmektedir.

27.03.2024 10:35  Güncelleme: 10:38
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Çanakkale'deki Troya Antik Kenti'nin girişinde yer alan Troya Müzesi'ne gelen ziyaretçi sayısı, bu yıl 700 bin ziyaretçiye ulaşabilir.

Tevfikiye köyü sınırlarında 150 yılı aşkın süredir kazılan Troya Antik Kenti'nin girişinde ziyaretçileri karşılayan müze, "2020 Avrupa Yılın Müzesi Özel Takdir Ödülü"nün ardından "2020/2021 Avrupa Müze Akademisi Özel Ödülü"nü kazandı. Troya Müzesi'ne, Tripadvisor.com tarafından "Traveller Choice Awards" ödülleri kapsamında iki yıl üst üste "Travaller Choice" (gezgin seçimi) ödülleri verildi.

Avrupa'dan aldığı ödüllerle birlikte ziyaretçi sayısında artış yaşanan müze ve ören yerini 2022'de 487 bin 309 kişi ziyaret etti. 2023'te 538 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze, bu yılın ilk 2 ayında ise 25 bin kişiyi konuk etti.

Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzeye olan ilginin her geçen yıl daha da fazla arttığını söyledi.

2023 yılının Ocak ayında çok büyük bir merakla ziyaretçi sayılarını beklediklerini ve bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50'lik bir artış olduğunu gözlemlediklerini anlatan Gölcük, "Geçtiğimiz sene yaşanan felaket sonrası beklentilerimizin dışında geçmişti. Fakat 2024 yılına oldukça iyi bir başlangıç yaptık. 2024 yılı şubat ayında Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi toplamda 25 bin ziyaretçiye ulaştı. Troya Müzesi bir önceki yılın ziyaretçi sayısından yüzde 190'lık bir artışa vardı. Bugüne kadar Troya'da en iyi, en pik yakalanan ziyaretçi sayısı 2019 yılında yaklaşık 550 bin kişiyle olmuştu. 2023 yılında bu rakamı tekrar etmiştik. Bu en iyi rakamı yakalamıştık." dedi.

Gölcük, Troya Müzesi'nin ziyaretçi sayısının adeta katlanarak arttığına işaret ederek, "Öyle gözüküyor ki, 2024 yılında Troya'da yaklaşık 700 bin ziyaretçiye ulaşarak tüm zamanların ziyaretçi rekorunu yakalamış olacağız. 2023 yılında toplamda 538 bin ziyaretçi sayısına ulaşılmıştı. Sadece şubat ayı verimiz bir önceki yıldan yüzde 190 daha iyi. Bundan sonraki aylarda ortalama yüzde 30'luk daha yüksek bir ziyaretçi rakamı bekleniyor. Dolayısıyla 700 bin kişilik bir ziyaretçi yakalayacağız gibi duruyor." şeklinde konuştu.

Troya Müzesi

Troya Müzesi'nin inşasına 2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığınca yarışmayla belirlenen proje kapsamında başlandı.

Ekim 2018'de tamamlanarak hizmete açılan ve antik kentin kazı öncesi yüksekliğiyle eşit olacak şekilde tasarlanan müze, 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 10 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Müzede heykel, lahit, yazıt, sunak, mil taşı, balta ve kesiciler, pişmiş toprak seramikler, metal kaplar, altınlar, silahlar, sikkeler, kemik obje ve aletler, cam bilezikler, süs eşyaları, figürünler, cam ve pişmiş toprak koku şişeleri, gözyaşı şişeleri başta olmak üzere insanlık tarihine tanıklık etmiş çok özel parçalar sergileniyor.

Troya Müzesi teşhirinde, İzmir Arkeoloji Müzesi'nden Homeros betimli sikkeler ve 2012 yılında ABD'deki Penn Müzesi'nden Türkiye'ye iade edilen ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi envanterinde kayıtlı olan Troya kökenli 24 parça altın takı ile Polyksena lahti ve Luvi mührü de bulunuyor.

Geziye giriş rampasından başlayan ziyaretçiler, 7 başlığa bölünmüş hikayeyi takip ediyor. Troas Bölgesi Arkeolojisi, Troya'nın Tunç Çağı, İlyada Destanı ve Troya Savaşı, Antik Dönemde Troas ve İlion, Doğu Roma ve Osmanlı Dönemi, Arkeoloji Tarihçesi, Troya'nın İzleri olarak sınıflandırılan bölümlerde arkeoloji dünyası için önem taşıyan eserler yer alıyor.

Kaynak: AA

Çanakkale, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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