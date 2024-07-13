TRT 12 Punto'da Bölgedeki Film Fonları ve Film Merkezleri Konuşuldu

Güncel

TRT tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında "Sinemacıları Desteklemek: Bölgedeki Film Fonları ve Film Merkezleri" paneli gerçekleştirildi.

Sinema Feriye'deki etkinlikte konuşan Yunanistan Film Merkezi Direktörü Athena Kartalou, hem Yunanistan hem de dünyada sinemanın yeni yeteneklerini keşfetmek için çalıştıklarını söyledi.

Kosova Sinematografi Merkezi Direktörü Blerta Zeqiri de etkinlikte Kosova sinemasını tanıtmak istediğini belirterek, "Burada ortak yapımcılarla ilişki kurabilmek çok önemli. İlk defa 12 Punto'ya katıldım, büyük bütçelerimiz yok ama deneyimli olduğumuzu düşünüyorum. Özellikle küçük bütçemize rağmen bu kadar başarı elde ettiğimiz için mutluyuz. Seçtiğimiz projeler de oldukça başarılı oluyor." dedi.

Karadağ Film Merkezi Direktörü Aleksandra Bozovic, Balkanlar bölgesinin en genç film merkezi olduklarına dikkati çekerek, sektörel işbirliklerini önemsediklerini ifade etti.

Bulgaristan Film Merkezi Direktörü Peter Todorov, her yıl uluslararası ortaklıklar için üç kez çağrı yaptıklarını belirterek, önceki senelerde de başarılı ortaklıklara imza attıklarını dile getirdi.

Slovenya Film Merkezi Direktörü Natasa Bucar ise "TRT 12 Punto" etkinliğini çok beğendiğini vurgulayarak, "30 yıllık bir direktör olarak buradayım. Amacımız, görsel ve işitsel sanatı geliştirmek. İşbirlikleri için kapı açmaya çalışıyoruz. Slovenya oldukça küçük bir sektör. Amacımız üretmek ve ürettirmek. Yılda en az 7-8 film çıkarıyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından panelistler, katılımcıların sorularını yanıtladı.