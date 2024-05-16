TRT'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum 18 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TRT'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum 18 Mayıs'ta başlıyor

TRT\'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum 18 Mayıs\'ta başlıyor

TRT'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum, 18 Mayıs'ta başlayacak. Genç gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum örgütü üyeleri ve girişimcilerin katılacağı etkinlik, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, bugünün sorunlarına çözüm arama ve sürdürülebilir bir geleceği şekillendirme amacını taşıyor. Konuşmacılar arasında Türk astronot Alper Gezeravcı, Filistinli sanatçı Malak Mattar, Nijeryalı görüntü yönetmeni Maryam Apaokagi-Greene ve Güney Afrikalı espor uzmanı Julia Robson yer alıyor.

16.05.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRT'nin bu yıl 3. kez düzenlediği "NEXT by TRT World Forum", 18 Mayıs'ta başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman genç gazeteci, akademisyen, sivil toplum örgütü üyeleri ve girişimcilerin katıldığı etkinlik, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, bugünün sorunlarına çözüm arama, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceği şekillendirme amacını taşıyor.

Son iki senede yurt içi ve yurt dışından binlerce genci bir araya getiren "NEXT by TRT World Forum"da bu sene de teknolojiden spora, kültür sanattan sağlığa, dünyanın geleceğinden medyanın değişim ve dönüşümüne kadar birçok soru ve soruna değinilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte alanında uzman isimlerin panellerinin yanı sıra fuaye alanında etkinlik temalarıyla doğrudan ilişkili atölye çalışmaları, özel konuklarla söyleşiler ve deneyim alanları da yer alacak.

Konuşmacılar arasında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Filistinli sanatçı ve yazar Malak Mattar, Filistinli yapay zeka etiği araştırmacısı ve akademik uzman Nour Naim, Nijeryalı görüntü yönetmeni ve içerik üreticisi Maryam Apaokagi-Greene, Güney Afrikalı ruh sağlığı aktivisti Shudufhadzo Musida, Tanzanyalı müzisyen Frida Amani ve Libyalı gazeteci ve yapımcı Noor Tagouri ile Güney Afrikalı espor uzmanı Julia Robson yer alıyor.

Etkinliğe kayıtlar "next.trtworldforum.com" adresinden yapılabiliyor.

Kaynak: AA

Görüntü yönetmeni, Alper Gezeravcı, Trt, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRT'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum 18 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 05:01:35. #1.13#
SON DAKİKA: TRT'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum 18 Mayıs'ta başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement