TRT\'nin düzenlediği NEXT by TRT World Forum 18 Mayıs\'ta başlıyor

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TRT'nin bu yıl 3. kez düzenlediği "NEXT by TRT World Forum", 18 Mayıs'ta başlayacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, alanında uzman genç gazeteci, akademisyen, sivil toplum örgütü üyeleri ve girişimcilerin katıldığı etkinlik, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik, bugünün sorunlarına çözüm arama, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir geleceği şekillendirme amacını taşıyor.

Son iki senede yurt içi ve yurt dışından binlerce genci bir araya getiren "NEXT by TRT World Forum"da bu sene de teknolojiden spora, kültür sanattan sağlığa, dünyanın geleceğinden medyanın değişim ve dönüşümüne kadar birçok soru ve soruna değinilmesi hedefleniyor.

Etkinlikte alanında uzman isimlerin panellerinin yanı sıra fuaye alanında etkinlik temalarıyla doğrudan ilişkili atölye çalışmaları, özel konuklarla söyleşiler ve deneyim alanları da yer alacak.

Konuşmacılar arasında ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, Filistinli sanatçı ve yazar Malak Mattar, Filistinli yapay zeka etiği araştırmacısı ve akademik uzman Nour Naim, Nijeryalı görüntü yönetmeni ve içerik üreticisi Maryam Apaokagi-Greene, Güney Afrikalı ruh sağlığı aktivisti Shudufhadzo Musida, Tanzanyalı müzisyen Frida Amani ve Libyalı gazeteci ve yapımcı Noor Tagouri ile Güney Afrikalı espor uzmanı Julia Robson yer alıyor.

Etkinliğe kayıtlar "next.trtworldforum.com" adresinden yapılabiliyor.