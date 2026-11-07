TRT World Forum'da enerji arz güvenliği ve Hürmüz'e alternatif güzergahlar tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TRT World Forum'da enerji arz güvenliği ve Hürmüz'e alternatif güzergahlar tartışıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TRT World Forum 2026'da bölgesel çatışmaların ticaret yollarına etkisi, enerji arz güvenliği ve Hürmüz'e alternatif güzergah arayışları ele alındı. IRU yetkilisi, sürücülerin sınır geçişlerinde bazen haftalarca beklediğini ve ortak düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

TRT World Forum 2026 kapsamında düzenlenen oturumda, bölgesel çatışmaların ticaret yollarına etkileri, enerji arz güvenliği, uluslararası taşımacılıkta karşılaşılan engeller ve küresel tedarik zincirlerinde alternatif güzergah arayışları değerlendirildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde bu yıl 10'uncusu "Merkezsiz Dünya: Kurallar Geçersiz Kaldığında Kim Liderlik Eder?" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2026'da "Bağlantısallığın Yeni Jeopolitiği: Deniz Yolları, Darboğazlar ve Koridorlar" oturumu düzenlendi.

TRT World sunucusu Adnan Nawaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Suudi Arabistan Kral Faysal Araştırma ve İslami Çalışmalar Merkezi Başkanı Prens Turki El-Faysal, Texas A&M Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jean-Paul Rodrigue, Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İklim Değişikliği ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği Kümesi Enerji Bölümü Başkanı Radia Sedaoui, Uluslararası Kara Yolu Taşımacılığı Birliği (IRU) TIR ve Transit Hizmetleri Direktörü Tatiana Rey-Bellet ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak yer aldı.

Kral Faysal Araştırma ve İslami Çalışmalar Merkezi Başkanı Prens Faysal, burada yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların bölgesel istikrar açısından önemli sorunlar oluşturduğunu belirtti.

Yemen, Lübnan, Suriye ve Irak'taki gelişmelere dikkati çeken Faysal, bölgenin karşı karşıya olduğu sorunların çözümünde diplomatik çabaların önemini vurguladı.

Askeri müdahalelerin kalıcı barış sağlamada başarılı olamadığını ifade eden Faysal, çatışmaların sona erdirilmesi için diyaloğa ve diplomasiye öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Faysal, Türkiye ve Mekke Anlaşması'nın taraflarının da bölgesel sorunların diplomatik yollarla çözülmesi için çaba gösterdiğini kaydetti.

Enerji maliyetleri ve tedarik zincirindeki riskler

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İklim Değişikliği ve Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliği Kümesi Enerji Bölümü Başkanı Sedaoui de enerji maliyetlerindeki artışın tedarik zincirleri ve enflasyon üzerindeki etkilerini anlattı.

Özellikle Japonya ve Güney Kore'nin yüksek enerji maliyetlerinden etkilendiğini belirten Sedaoui, bu durumun ülkelerin imalat sektörleri ve ekonomileri üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Çin'in ise 2008'den bu yana enerji tedarikini çeşitlendirmeye yönelik adımlar attığını aktaran Sedaoui, Rusya, Latin Amerika ve Afrika ile geliştirilen tedarik bağlantılarına işaret etti.

Sedaoui, enerji kaynakları ve tedarik güzergahlarının çeşitlendirilmesinin, istikrarlı enerji arzının sağlanması açısından önem taşıdığını vurguladı.

Uluslararası taşımacılıkta vize ve sınır geçişleri sorun oluşturuyor

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) TIR ve Transit Hizmetleri Direktörü Rey-Bellet, 79 ülkenin taraf olduğu TIR sisteminin uluslararası taşımacılıkta sınır geçişlerini kolaylaştırmayı amaçladığına işaret etti.

Kara yolu taşımacılığında sürücülerin vize işlemleri ve sınır geçişlerinde uzun bekleme süreleriyle karşılaştığını ifade eden Rey-Bellet, sürücüler için uzun süreli ve çok girişli vizeler dahil hızlandırılmış prosedürler uygulanması gerektiğini söyledi.

Rey-Bellet, sürücülerin sınır kapılarında bazen haftalarca beklemek zorunda kaldığını, bu nedenle uluslararası taşımacılığı kolaylaştıracak ortak düzenlemelerin önemli olduğunun altını çizdi.

Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergah arayışları artıyor

Texas A&M Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rodrigue, jeopolitik gelişmelerin küresel tedarik zincirlerini yeniden şekillendirdiğini ve şirketleri alternatif taşımacılık güzergahlarına yönelttiğini belirtti.

Deniz taşımacılığında güzergah tercihlerinin ülkelerin jeopolitik konumlarına göre değiştiğini vurgulayan Rodrigue, bazı şirketlerin aktarmalı taşımacılığa, bazılarının ise kara yolu, demir yolu ve boru hatlarına yöneldiğine dikkati çekti.

Rodrigue, gelecek yıllarda Hürmüz Boğazı'nı kullanmadan taşımacılık yapılmasını sağlayacak kara güzergahlarına büyük yatırımlar yapılmasını beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA
EkonomiEnerjiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
Ugandalı generalden Türkiye kararı 5 ayda her şey değişti Ugandalı generalden Türkiye kararı! 5 ayda her şey değişti
Emeklilere zamda sürpriz formül Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi Emeklilere zamda sürpriz formül! Herkesi ilgilendiriyor, tarih verildi
Galatasaray’da yer yerinden oynadı Hedefte Dursun Özbek var Galatasaray'da yer yerinden oynadı! Hedefte Dursun Özbek var
Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti Dünyaya ihracat yapan Türk devi iflas etti
Valilik duyurdu 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor Valilik duyurdu! 7 ilçede okullar 2 gün uzaktan eğitime geçiyor
Kar fena bastıracak Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı
12:32
Taraftarı illallah ettiren sorun Dursun Özbek düğmeye bastı
Taraftarı illallah ettiren sorun! Dursun Özbek düğmeye bastı
12:29
Özgür Özel’den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya’yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
Özgür Özel'den çok konuşulacak çıkış: Fatma Betül Sayan Kaya'yı cezaevinde ziyaret etmek istiyoruz
12:21
Osimhen yok, gözler onda İşte Okan Buruk’un golcü tercihi
Osimhen yok, gözler onda! İşte Okan Buruk'un golcü tercihi
12:06
“Cinsel saldırıya uğradım“ diyen Mustafa Sarıgül’ün koruması isyan etti
"Cinsel saldırıya uğradım" diyen Mustafa Sarıgül'ün koruması isyan etti
11:45
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı Fenerbahçe’de ayrılık kapıda
Aziz Yıldırım ve Emre Belözoğlu anlaşamadı! Fenerbahçe'de ayrılık kapıda
11:41
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
8 kişiyi öldüren caninin rotası çıkarıldı! 15 kilometrede 6 kişiyi öldürdü
11:33
Teklif Meclis’e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
Teklif Meclis'e sunuldu: 10 meslek grubu daha yeşil pasaport alacak
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:49
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 12:50:15. #7.12#
SON DAKİKA: TRT World Forum'da enerji arz güvenliği ve Hürmüz'e alternatif güzergahlar tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android