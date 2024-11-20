Trudeau, G20'de ABD'yi Destekledi - Son Dakika
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Trudeau, G20'de ABD'yi Destekledi

Trudeau, G20 Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna ifadelerini yetersiz buldu, uzun menzilli silah kullanımını destekledi.

20.11.2024 12:18
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, G20 Zirvesi bildirisindeki Rusya- Ukrayna Savaşı hakkındaki ifadeleri "yeterince güçlü bulmadığını" kaydetti.

Kanada Yayın Kurumunun (CBC) haberine göre, Trudeau, 19. G20 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği Brezilya'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Trudeau, G20 Zirvesi bildirisinde Rusya-Ukrayna Savaşı hakkındaki ifadelerin "yeterince güçlü olmadığını" savunarak, Kanada dahil G7 ülkelerinin bildiride "Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı işgali" karşısında daha güçlü ifadeler talep ettiğini belirtti.

Brezilya'nın ev sahipliğinde Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nin ilk gününde, Gazze, Lübnan ve Ukrayna'daki gelişmelere dair bildiri yayımlanmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan insani acılara değinilen bildiride, savaşın küresel gıda, enerji güvenliği, tedarik zincirleri, makro-finansal istikrar, enflasyon ve büyüme üzerindeki olumsuz etkilerine işaret edilmişti.

Trudeau, uzun menzilli ABD silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasını destekliyor

Trudeau, ABD yönetiminin, uzun menzilli Amerikan silahlarının sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanımı için Ukrayna'ya izin verdiği yönündeki haberler hakkında, "Aylardır, Rus ordusunun Ukrayna'ya fütursuzca saldırma kapasitesini azaltmanın ne kadar önemli olduğundan bahsediyorum çünkü Ukrayna, Rusya'daki fabrikalara ve askeri üretim tesislerine saldırmıyor. Bir süredir bunun için çağrıda bulunuyoruz. Dolayısıyla ABD'nin bunu yapmış olmasının ve diğer ortakların da bunu yapıyor olmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Ukrayna'ya verilen destek üzerinde yaratacağı etkiye ilişkin endişeleri olduğunu kaydeden Trudeau, "Çok taraflılığa ve zirvelere her zaman yüksek öncelik vermeyen bir ABD Başkanı'yla çalışmanın zorluğu gerçek olacak ancak biz bunu başarıyla aştık." değerlendirmesini yaptı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD yönetiminin, Ukrayna'ya, uzun menzilli Amerikan silahlarını sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma imkanı tanıyacağı yönündeki haberleri "doğrulayamayacağını" açıklamıştı.

Kaynak: AA

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