Trump 16 Temmuz'da Ulusa Seslenecek

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Temmuz'da ulusa sesleneceğini duyurdu.
Trump'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Başkan Trump, 16 Temmuz Perşembe akşamı ABD yerel saatiyle 21.00'de ulusa sesleniş konuşması yapacak." ifadelerine yer verildi.
Paylaşımda, konuşmanın içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.
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