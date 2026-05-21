Trump'a İran'la Anlaşma İçin Baskı
Trump'a İran'la Anlaşma İçin Baskı

21.05.2026 08:36
Trump'a, İran'la anlaşma sağlanması için Körfez ülkeleri tarafından baskı yapıldığı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'a, yakın çalışma ekibi tarafından İran'la bir anlaşmaya varması için baskı yapıldığı iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberinde, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılması yönündeki diplomatik çabalara rağmen Tel Aviv'de Trump'ın saldırıları yeniden başlatmaya meyilli olduğu görüşünün hakim olduğu belirtildi.

Haberde, İran konusunda atacağı adımlara ilişkin acelesinin olmadığını duyuran ABD Başkanı Trump'a bazı Körfez ülkeleri ile yakın çalışma ekibinin Tahran yönetimiyle anlaşmaya varması yönünde baskı yaptığı öne sürüldü.

Kanal 13'e konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey yetkili, Washington ile Tahran arasında kalıcı uzlaşının ancak Trump'ın taviz vermesi durumunda mümkün olabileceğini iddia ederek, İran'a saldırı seçeneğinin hala masada olduğunu savundu.

İsrailli üst düzey yetkili, Trump'ın İran'a saldırılara ilişkin kararını "gelecek günlerde" vereceğini belirterek, İran'la mevcut krizin seyrinin kısa sürede netleşeceğini söyledi.

Tel Aviv yönetiminde tahminlerin aksine Trump'ın yeniden saldırı seçeneğine yönelebileceği görüşünün hakim olduğu kaydedilen haberde, İsrail ordusunun bu değerlendirmeler ışığında en yüksek alarm durumunda olduğu bildirildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 19 Mayıs gecesi İran'a ilişkin "oldukça uzun ve dramatik" bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik olası saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşen telefon görüşmesinde ikilinin "bir kararın eşiğinde" göründüğü öne sürülmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN ise İsrail ile ABD ordularının İran'a saldırıların yeniden başlatılmasına ilişkin ortak hazırlıkları tamamladıklarını iddia etmişti.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası da basına yansımıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

