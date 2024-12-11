Trump'a Suikast Girişimi Raporu Yayınlandı

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ABD'de seçim kampanyası döneminde seçilmiş Başkan Donald Trump'a yönelik suikast girişimlerine ilişkin raporda, seçimin en yoğun olduğu dönemde daha az sayıda yabancı lideri korumak ve teşkilatı İç Güvenlik Bakanlığının dışına taşımak da dahil olmak üzere Gizli Servis'te birtakım değişiklikler yapılması önerildi.

ABD basınındaki haberlere göre, ABD Kongresinde Trump'a düzenlenen suikast girişimi sırasındaki güvenlik zafiyetlerini araştırmak üzere kurulan "13 Temmuz Görev Gücü" komitesi raporunda, "13 Temmuz 2024 olayları trajik ve önlenebilirdi. İlgili güvenlik hataları kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Gizli Servis'in korumakla görevli olduğu kişi sayısının "büyük ölçüde arttığına" işaret edilerek, seçim kampanyası döneminin giderek uzadığı ve yoğunlaştığına vurgu yapıldı.

Kurumun devlet ve hükümet başkanlarının New York'a akın ettiği Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında yabancı devlet adamlarını korumakla da görevli olduğuna dikkat çekilen raporda, her eylülde gerçekleşen bu etkinliğin "seçim kampanyası sezonunun en yoğun olduğu döneme" denk geldiği ve bunun da kurumun personel sıkıntısını arttırdığı aktarıldı.

Raporda, Gizli Servis, Kongre ve İç Güvenlik Bakanlığının Gizli Servis'in yabancı liderler için oynadığı koruyucu rolü birlikte ele alması ve Gizli Servis'in birincil görevi olan başkan ve diğer önemli ABD liderlerini korumaya odaklanmak için yabancı devlet adamlarının korunmasına ilişkin görevlerinin devredilip devredilemeyeceğini veya kaldırılıp kaldırılamayacağını değerlendirmesi gerektiği kaydedildi.

Gizli Servis mensuplarının koruma görevleri dışında çok çeşitli soruşturmalar yürüttüklerine vurgu yapılan raporda, özellikle seçim dönemlerinde ABD liderlerinin ve başkan adaylarının korunmasına öncelik verebilmesi için söz konusu soruşturma sorumluluklarının gözden geçirilmesi de tavsiye edildi.

Raporda, kurumu sıfır başarısızlık misyonundan saptıran her şeyin yeniden ele alınması gerektiğine işaret edilerek, bu kapsamda İç Güvenlik Bakanlığı bünyesinde kalıp kalmayacağının da sorgulanması önerildi.

Gizli Servis'in aynı anda birkaç üst düzey ismi koruduğu günlerde personel eksikliği yaşadığına vurgu yapılan raporda, yerel kolluk kuvvetleriyle yaşanan iletişim eksikliğinin de suikast girişimlerine kapı araladığına işaret edildi.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Trump'ın 15 Eylül akşamı Florida'da kaldığı yerin civarında silah sesleri duyulmuş, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklanmıştı.

16 Eylül'de hakim karşısına çıkan şüpheli Ryan Wesley Routh, "ateşli silah bulundurmak" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurmakla" suçlanmıştı.