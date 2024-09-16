Trump'a Suikast Girişimi: Zanlı Mahkemeye Çıktı

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NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayın zanlısına, çıkarıldığı mahkemede, federal silah yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki ayrı suçlama yöneltildi.

Trump'ı silahıyla hedef aldığı iddiasıyla bugün ilk kez hakim karşısına çıkan 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'a, "ateşli silah bulundurma" ve "seri numarası silinmiş ateşli silah bulundurma" başlıkları altında iki ayrı suçlama yöneltildi.

Florida'daki federal mahkeme salonuna zincirlenmiş ve mavi bir tulum giydirilmiş olarak getirilen Routh, federal silah yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle görülen ilk duruşmada hakimin sorularını cevapladı.

Daha önce, başka suçlardan hüküm giydiği belirtilen Routh hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Öte yandan Florida'nın Cumhuriyetçi Valisi Ron DeSantis, basın açıklamasında, Trump'a yönelik ikinci "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayla ilgili kendisinin ayrıca bir soruşturma yürüteceğini açıkladı.

DeSantis, konuyla ilgili, "Federal hükümetin dahil olduğunu anlıyorum ancak eyalet yasalarının birden fazla kez ihlal edildiğine inanıyoruz. Ayrıca, tüm gerçeğin güvenilir şekilde ortaya çıkmasını sağlamamız gerektiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Olay

Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu golf sahasının civarında silah sesleri duyulmuş ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civarda silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaşmıştı.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklamıştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki golf kulübünde Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu açıklamıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" olduğu belirtilen olaya ilişkin "Gizli Servisin daha fazla yardıma ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulunmuştu.