ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı ABD-ASEAN akşam yemeğinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) önemine vurgu yaptı.

Trump, ASEAN 49. Liderler Zirvesi kapsamında düzenlenen ABD-ASEAN akşam yemeğinde konuştu.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'a kendisini ağırladığı için teşekkür eden Trump, tüm dünyanın ASEAN'ı konuştuğu anlatarak, zirvenin ve ASEAN'ın tüm dünyada önem kazandığının altını çizdi.

Trump, ABD'nin "sayısız dostunun ve ortağının başarısına, egemenliğine ve refahına derinden bağlı olduğunu" belirterek, "Bölgedeki ortaklarım, her zaman yanınızdayız ve daima yanınızda olacağız." diye konuştu.

2025 ASEAN toplantısına atıfta bulunan Trump, "Geçen yıl Malezya'da düzenlenen ASEAN toplantısında, Başbakan Enver (İbrahim) ve ben, Kamboçya ile Tayland arasında 'Kuala Lumpur Barış Anlaşması' olarak bilinen tarihi bir barış anlaşmasının imzalanmasını sağladık." ifadesini kullandı.

Trump, ateşkesin sürdürülmesi ve anlaşmanın kararlaştırıldığı şekliyle uygulanması konusunda kararlı olunduğunu aktararak bunun sağlanacağına inandığını söyledi.

ABD'nin burada bulunan her ülkeyle birlikte çalışmaktan "büyük heyecan" duyduğunu kaydeden Trump, "Bu bağları daha da güçlendirirken ve halklarımız, hatta aslında tüm dünya için muhteşem bir gelecek inşa etmek üzere çalışırken hepinizle konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.