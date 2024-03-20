Eski ABD Başkanı Donald Trump, dokunulmazlık savunmasını Yüksek Mahkeme'ye sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski ABD Başkanı Donald Trump, dokunulmazlık savunmasını Yüksek Mahkeme'ye sundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddialarına karşı 'dokunulmazlığa' sahip olduğu yönündeki savunmasını içeren dava dosyasını Yüksek Mahkeme'ye sundu. Trump'ın avukatları, başkanların dokunulmazlığa sahip olduklarının tescil edilmesini talep ettikleri yazılı savunmayı Yüksek Mahkeme'ye sundu. Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı ve 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol oynadığı iddialarıyla beraber yargılanması gerektiği şeklindeki hukuki tezleri reddederek, 'başkanların dokunulmazlığının' olduğunu savundu.

20.03.2024 00:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddialarına karşı "dokunulmazlığa" sahip olduğu yönündeki savunmasını içeren dava dosyasını Yüksek Mahkeme'ye sundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, başkanların dokunulmazlığa sahip olduklarının tescil edilmesini talep ettikleri yazılı savunmayı Yüksek Mahkeme'ye sundu.

Dava dosyasında Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı ve 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol oynadığı iddialarıyla beraber yargılanması gerektiği şeklindeki hukuki tezleri reddederek, "başkanların dokunulmazlığının" olduğunu savundu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, dosyada, "Bir başkan, görevliyken yaptığı eylemler dolayısıyla görevinden ayrıldıktan sonra cezai soruşturmaya maruz kalırsa, o zaman bu kişi işlev göremez, başkanlık da temel bağımsızlığını koruyamaz." ifadesine yer verildi.

Muhafazakar yargıçların liberal yargıçlara karşı 6-3 üstünlüğünün bulunduğu Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın dokunulmaz olup olmadığı ile ilgili davada sözlü ifadeleri 25 Nisan'da alması bekleniyor.

Eski Başkan Trump hakkında, 2020 yılında kaybettiği başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalar ve 6 Ocak'taki Kongre baskını gerekçeleriyle çeşitli davalar açılmış, Trump ise eski başkan olarak dokunulmazlığı ile ilgili davayı Yüksek Mahkeme'ye kadar taşımıştı.

Kaynak: AA

Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski ABD Başkanı Donald Trump, dokunulmazlık savunmasını Yüksek Mahkeme'ye sundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Van'da aşırı kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi
    01:52 Van'da aşırı kar yağışına dayanamayan ağaç yola devrildi

    Van'da aşırı kar yağışına dayanamayan Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Şehir Parkı'ndaki ağaç yola devrildi. Olay esnasında herhangi bir aracın bulunmaması olası facianın önüne geçti. Ağacın yanı sıra cadde boyunca asılı olan bayraklar da karın ağırlığına dayanamayıp yola düştü.

  • İstanbul AKM, uluslararası BraVo ödülüne layık görüldü
    01:42 İstanbul AKM, uluslararası BraVo ödülüne layık görüldü

    İstanbul'un sembol yapılarından Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Rusya'da düzenlenen BraVo Profesyonel Müzik Ödülü töreninde 'yılın konser ve tiyatro merkezi' seçilerek ödül aldı. AKM'nin yenilenen ve dünya standartlarındaki özellikleri jüri üyeleri tarafından takdir edildi. Ödül, Türkiye-Rusya ilişkilerine de katkı sağlayacak.

  • Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
    01:40 Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

    Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.K. isimli zanlı, yapılan kontrollerde ele geçirilen metamfetaminlerle birlikte tutuklandı. Evde yapılan aramalarda da daha fazla miktarda uyuşturucu bulundu.

  • Kütahya'da kumar oynatan işletmelere yönelik denetimler yapıldı
    01:40 Kütahya'da kumar oynatan işletmelere yönelik denetimler yapıldı

    Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen 1 kıraathane ile narkotik madde bulunan 1 yardımlaşma derneği ve 1 kıraathane 30 gün süreyle, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kıraathane ise süresiz kapatıldı.

  • Kayseri'de sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı
    01:39 Kayseri'de sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, M.A. ve F.A. isimli şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 5 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ve 26 mermi bulundu. İki zanlı gözaltına alındı.

  • Van'da seçim konvoyuna çığ düştü
    01:35 Van'da seçim konvoyuna çığ düştü

    Van'ın Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve beraberindekiler seçim çalışması dönüşü yolda konvoylarının önüne çığ düştü. Olay sonucu olumsuz bir durum yaşanmazken, Başkan Şeylan ve beraberindekiler araçlarını olay yerine bırakıp Çatak'tan çağırdıkları araçlarla ilçeye döndüler.

  • Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı
    01:33 Taksim'de helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

    Taksim Meydanı'nda helikopter destekli 'Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirildi. Denetimde araçlar aranırken Genel Bilgi Toplama kontrolü de yapıldı. Denetim sırasında polis tarafından kontrol edilen bir araçta döner bıçak bulundu ve sürücü işlem yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

  • İzmir'de Nevruz Mitingi sonrası terör örgütü propagandası yapan 6 kişi tutuklandı
    01:25 İzmir'de Nevruz Mitingi sonrası terör örgütü propagandası yapan 6 kişi tutuklandı

    İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Nevruz Mitingi' sonrasında terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 36 kişiden 6'sı tutuklandı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında yapılan aramalarda 1 av tüfeği ve fişek, bez parçası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


00:13 Murat Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul’un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız
23:35 Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti Eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
23:16 Irak’ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi Irak'ın kuzeyinde terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi
20:40 Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna’ya asker göndermek için hazırlık yapıyor Rus istihbaratı: Fransa, Ukrayna'ya asker göndermek için hazırlık yapıyor
20:31 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını duyurdu
23:55 İsrailli bakandan, silah musluğunu kapatan Kanada’ya sert sözler: Talihsiz bir durum İsrailli bakandan, silah musluğunu kapatan Kanada'ya sert sözler: Talihsiz bir durum
23:47 FIFA, Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına transfer yasağı getirdi FIFA, Süper Lig ve Birinci Lig takımlarına transfer yasağı getirdi
22:51 ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı ABD Yüksek Mahkemesi, Teksas polisinin göçmenleri gözaltına alma yetkisini onayladı
20:45 Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu Emine Erdoğan, huzurevi sakinleriyle iftarda buluştu
20:21 Arda Turan, vergi kaçırmaktan 1 yıl hapis cezası aldı Arda Turan, vergi kaçırmaktan 1 yıl hapis cezası aldı
19:02 CHP lideri Özgür Özel’in ’’Erdoğan’a oy var mı’’ sorusuna yine aynı yanıt geldi CHP lideri Özgür Özel'in ''Erdoğan'a oy var mı?'' sorusuna yine aynı yanıt geldi
18:50 Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog Deprem konutları teslim töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaş arasında ilginç diyalog
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 01:58:00. #1.12#
SON DAKİKA: Eski ABD Başkanı Donald Trump, dokunulmazlık savunmasını Yüksek Mahkeme'ye sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement