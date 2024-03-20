Eski ABD Başkanı Donald Trump, dokunulmazlık savunmasını Yüksek Mahkeme'ye sundu

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddialarına karşı "dokunulmazlığa" sahip olduğu yönündeki savunmasını içeren dava dosyasını Yüksek Mahkeme'ye sundu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, başkanların dokunulmazlığa sahip olduklarının tescil edilmesini talep ettikleri yazılı savunmayı Yüksek Mahkeme'ye sundu.
Dava dosyasında Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı ve 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol oynadığı iddialarıyla beraber yargılanması gerektiği şeklindeki hukuki tezleri reddederek, "başkanların dokunulmazlığının" olduğunu savundu.
Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, dosyada, "Bir başkan, görevliyken yaptığı eylemler dolayısıyla görevinden ayrıldıktan sonra cezai soruşturmaya maruz kalırsa, o zaman bu kişi işlev göremez, başkanlık da temel bağımsızlığını koruyamaz." ifadesine yer verildi.
Muhafazakar yargıçların liberal yargıçlara karşı 6-3 üstünlüğünün bulunduğu Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın dokunulmaz olup olmadığı ile ilgili davada sözlü ifadeleri 25 Nisan'da alması bekleniyor.
Eski Başkan Trump hakkında, 2020 yılında kaybettiği başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalar ve 6 Ocak'taki Kongre baskını gerekçeleriyle çeşitli davalar açılmış, Trump ise eski başkan olarak dokunulmazlığı ile ilgili davayı Yüksek Mahkeme'ye kadar taşımıştı.
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