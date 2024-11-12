Trump, Huckabee'yi İsrail Büyükelçisi Atadı - Son Dakika
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Trump, Huckabee'yi İsrail Büyükelçisi Atadı

Trump, İsrail'e büyükelçi olarak Mike Huckabee'yi atayarak, Orta Doğu'da barışa katkı sağlamak istedi.

12.11.2024 23:16
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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, ikinci başkanlık dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, İsrail'e eski Arkansas Valisi Mike Huckabee'yi büyükelçi olarak görevlendireceğini duyurdu.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social hesabından görevlendirmeyle ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Orta Doğu'da mevcut gerginlikler ışığında İsrail'e büyükelçi olarak atayacağı Huckabee'nin "büyük bir diplomatik rol" oynayacağını kaydeden Trump, Huckabee'nin "çok iyi bir memur ve dini lider" olduğunu ifade etti.

Trump, "Mike, İsrail'i çok seviyor, İsrail halkı da aynı şekilde onu çok seviyor. Mike, Orta Doğu'da barışı sağlamak için yorulmadan çabalayacak." ifadesini kullandı.

Güçlü bir İsrail destekçisi olan Huckabee, düzenlediği geziler ve destek toplama kampanyalarıyla tanınıyor.

1955 doğumlu Huckabee, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin topraklarını ziyaret eden Cumhuriyetçi Evanjelik politikacılardan biri olarak ön plana çıkıyor.

Batı Şeria'da işgal olmadığını savunmuştu

Huckabee'nin, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşim yerlerine destek verdiği biliniyor.

Doğu Kudüs'teki gasbedilen Filistin toprağı Maale Adumim'e 2017'de yaptığı ziyarette Huckabee, bu yerleşim birimlerine olan desteğini açıkça dile getirmişti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Huckabee, "Kullanmayı reddettiğim bazı kelimeler var. Batı Şeria diye bir şey yok. Yahuda ve Samara (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) var. (Yasa dışı) Yerleşim diye bir şey yok. Topluluklar, mahalleler, şehirler var." ifadelerini kullanmıştı.

Huckabee, ayrıca Batı Şeria'da işgal olmadığını iddia etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump, Huckabee'yi İsrail Büyükelçisi Atadı - Son Dakika

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