Trump için Versay'da Resepsiyon Hazırlıkları

Fransa'da gelecek hafta düzenlenecek G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak olan ABD Başkanı Donald Trump için tarihi Versay Sarayı'nda resepsiyon hazırlıkları yapıldığı belirtildi.

Fransa'nın Evian-les-Bains kenti, 15-17 Haziran'da G7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak.

Fransız kamu yayıncısı Franceinfo'nun polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanlığı, zirve kapsamında ülkede bulunacak Trump için Versay Sarayı'nda 17 Haziran'da akşam yemeğini de kapsayan bir resepsiyon vermek için hazırlıklar yapıyor.

Resepsiyon kapsamında, Versay Sarayı'nın ziyaret edilmesi ve havai fişek gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.

İsmi belirtilmeyen üst düzey bir ABD'li yetkili ve Elysee Sarayı, Trump'ın akşam yemeğine katılacağını doğruladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu resepsiyonun, ayrıca ABD'nin bağımsızlığının 250. yılı kutlamaları vesilesiyle de yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Versay kentinin Fransız-ABD dostluğunun önemli bir merkezi olduğu kaydedildi.

Diğer yandan, zirveye katılması beklenen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ülkesine destek konusunda bir oturuma katılması öngörülüyor.