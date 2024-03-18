Trump'ın 454 Milyon Dolarlık Para Cezası İçin Teminat Bulamadığı İddia Edildi - Son Dakika
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Trump'ın 454 Milyon Dolarlık Para Cezası İçin Teminat Bulamadığı İddia Edildi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu çarptırıldığı 454 milyon dolarlık para cezası için teminat bulamadığı ifade edildi. Trump Organizasyonu Genel Danışmanı Alan Garten tarafından, New York Temyiz Mahkemesine verilen yazılı beyanda, tazminat cezasının tam tutarının teminat altına alınmasının mümkün olmadığı kaydedildi. Trump'ın avukatları, cezanın toplam tahsilatının durdurulması için başvuru yapmış, ancak New York Başsavcılığı cezanın toplamından daha az teminat yatırılmasına karşı çıkmıştı.

18.03.2024 22:49
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NEW Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, emlak sektöründe dolandırıcılık suçlamasıyla yargılandığı dava sonucu çarptırıldığı toplam 454 milyon dolarlık para cezası için teminat bulamadığı ifade edildi.

Trump Organizasyonu Genel Danışmanı Alan Garten tarafından, New York Temyiz Mahkemesine verilen yazılı beyanda, 454 milyon dolarlık tazminat cezasının tam tutarının teminat altına alınmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Beyanda, "Davalılar, 464 milyon dolarlık temyiz teminatını elde etmede aşılamaz olduğu kanıtlanmış zorluklarla karşı karşıya bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Trump'ın, finansal durumunun "istikrarlı olduğu" ve "önemli varlıkları" uhdesinde bulundurmaya devam ettiği bildirilen beyanda, tazminat miktarının büyüklüğü nedeniyle kefil olacak sigorta şirketi bulunamadığı, Trump'ın mal varlıklarının teminat için kullanılması gerekebileceği aktarıldı.

Temyiz mahkemesine, 454 milyon dolarlık toplam cezanın daha az bir miktarının teminat olarak kabul edilmesi yönündeki talep yinelendi.

Trump'ın avukatları, 29 Şubat'ta New York Temyiz Mahkemesine cezanın toplam tahsilatının durdurulması için başvuru yapmış, davadaki kararın hükümlerinin fahiş olduğu savunularak toplam 454 milyon ceza tahsilatını durdurmak için 100 milyon dolarlık teminat ödemeye hazır olduklarını belirtmişti.

New York Başsavcılığı ise "Trump'ın icradan kaçmaya veya icrayı zorlaştırmaya çalışacağı" gerekçesiyle cezanın toplamından daha az teminat yatırılmasına karşı çıkmıştı.

"Emlak dolandırıcılığı" olarak bilinen davaya bakan yargıç Arthur Engoron, 16 Şubat'ta Trump'a, çocuklarına ve şirkete para cezası vermişti.

Trump, kararı, New York Temyiz Mahkemesine götürmüştü. Ancak temyizde dava görülürken, Trump'ın, New York Başsavcılığının cezai karar yetkisi ile mal varlıklarına haciz koymasını engellemek için toplam miktarı, 25 Mart'a kadar teminat olarak sağlaması gerekiyor.

Trump'ın, emlak dolandırıcılığı davası kapsamında, 364 milyon dolar para cezasının yanı sıra bu davaların mahkeme masrafları ve faizleriyle 454 milyon dolar civarında hukuki borcu bulunuyor.

Trump hakkındaki dolandırıcılık davası

New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını ve 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklayarak 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep etmişti.

Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin, varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin iddiaların mahkemede değerlendirilmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararınd,a Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermiş, 16 Şubat'ta da yargıç Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump'a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın her birine dörder milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası vermişti.

Davadaki toplam 364 milyon dolar para cezasının yanı sıra Trump'a 3 yıl, çocuklarına da ikişer yıl New York'taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmalarına ve bankalardan kredi almalarına yasak getirilmişti.

Kaynak: AA

Suç, Hukuk, Emlak, Politika, Güncel, Son Dakika

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