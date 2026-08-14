Trump'ın Adı, Sanat Merkezi'nde Yer Alacak - Son Dakika
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Trump'ın Adı, Sanat Merkezi'nde Yer Alacak

Trump\'ın Adı, Sanat Merkezi\'nde Yer Alacak
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Kennedy Sanat Merkezi, Trump'ın adını binaya yazma kararı aldı, mahkeme kararı aşıldı.

WASHINGTON, 14 Ağustos (Xinhua) -- John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi Yönetim Kurulu, federal mahkemenin aksi yöndeki hükmüne rağmen, ABD Başkanı Donald Trump'ın adının binaya yazılmasına karar verdi.

The New York Times'ın konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı perşembe günkü haberine göre, Trump'a yakın üyelerden oluşan yönetim kurulu, Trump'ın adını ana tabelanın altına yazdırma kararı aldı.

Haberde, yazının "Başkan Donald J. Trump Tarafından Restore Edilmiş ve Yenilenmiştir" şeklinde olacağı belirtildi.

CNN'in haberine göre ise yönetim kurulu, perşembe günü aldığı diğer bir kararla kurumun restorasyon çalışmaları için kapatılmasını kararlaştırdı.

Müzik, opera, tiyatro ve dans gibi sahne sanatlarında dünya standartlarında gösterilere ev sahipliği yapan merkez, ABD'nin ulusal kültür merkezi olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Trump'ın Adı, Sanat Merkezi'nde Yer Alacak - Son Dakika

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