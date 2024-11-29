Trump'ın Göç Politikası İstihdamı Etkileyecek

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NEW YORK, 29 Kasım (Xinhua) -- The Wall Street Journal, ABD'de son yıllarda işgücü ve iş artışında göçün önemli rol oynadığına dikkat çekerek, başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın göçmen politikasıyla bu artışın yavaşlayacağına neredeyse kesin gözüyle bakıldığını yazdı.

Gazetenin perşembe günkü haberine göre bu yıl ayda ortalama 170.000 iş yaratılmasıyla istihdam büyüdü. Trump'ın yasadışı göçü tam olarak nasıl engelleyeceği ve kaçak göçmenleri nasıl sınır dışı edeceğine bağlı olarak, bağımsız olarak yapılan tahminlerde istihdamdaki büyümenin gelecek yıl 25.000-100.000 azalabileceği öngörülüyor.

Kongre Bütçe Ofisi'nin tahminlerine göre göç nedeniyle 2021'den bu yana ABD nüfusuna yaklaşık 10 milyon kişi eklendi. Bu kişilerin üçte birinden azı ülkeye göçmen vizesi, çalışma veya öğrenci vizesiyle ya da mülteci olarak yasal yollardan gelirken, geri kalanların çoğu sınırdan kaçak geçen, vize süreleri dolan ya da çoğu zaman giriş yaptıktan sonra insani gerekçelerle kalmayı talep edenlerden oluşuyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na göre, bu tarihi göç dalgasından önce bile 2022 itibarıyla ülkede yaklaşık 11 milyon kayıtsız göçmen bulunuyordu. Göç Politikaları Enstitüsü'ne göre bunlar arasında ABD'ye çocuk yaşta getirilen ve burada büyüyen yaklaşık 3 milyon "Dreamers" (hayalperestler) da yer alıyor.

Haberde, "Bu göçmenlerin varlığı ABD'nin göç ve sınır politikalarına ilişkin tartışma yarattı ve Trump'ın geçen ayki seçim zaferindeki başlıca etkenlerden biri oldu. Bununla birlikte, ülkeye yeni gelenler ekonomide önemli rol oynuyor" denildi.

Trump, kaçak göçmen "istilasını durdurma" ve "ülke tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonunu" başlatma sözü vermişti. Haberde Trump'ın bu hedeflere tam olarak nasıl ulaşacağını ifade etmediği ancak başkanın son yıllarda göçmenlerin ülkeye girmek için kullandıkları yolların çoğunu kısıtlayabilecek geniş yetkiye sahip olduğu ifade edildi.