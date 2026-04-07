ABD'nin İran'a Verdiği Süre Dolmak Üzere, Diplomatik Çözüm Aranıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a Hürmüz Boğazı'nı açması için verdiği süre gece yarısı saat 03.00'te dolacak. Süre dolmadan önce diplomatik çözüm aranırken, İran'ın Hark Adası ve Kaşan kentindeki demiryolu köprüsü gibi hedeflere saldırılar devam ediyor. İran Devrim Muhafızları, ABD'nin kırmızı çizgiyi geçmesi halinde bölgenin ötesinde cevap vereceklerini belirtti.

Trump, Hürmüz Boğazı açılmazsa İran'daki köprü ve güç santrallerini yok edeceğini söyledi. Daha önce saldırıları erteleyen Trump, son olarak ekstra 48 saat verdiğini açıklamıştı. Diplomatik çabalarda, ABD ve İran'ın karşılıklı ateşkes önerileri reddedildi. Pakistan ve Kuveyt gibi ülkeler arabuluculuk çabalarını sürdürürken, İran geçici ateşkesi kabul etmeyip kalıcı barış istiyor. Katar, sivil ve enerji altyapılarına saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı.