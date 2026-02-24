Trump'ın İran Politikası: Diplomasi ve Askeri Güç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'ın İran Politikası: Diplomasi ve Askeri Güç

24.02.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın İran'la diplomasi önceliği olduğunu fakat askeri güç kullanabileceğini vurguladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın İran konusundaki önceliğinin diplomasi olduğunu, ancak gerekirse askeri güç kullanmaktan çekinmeyeceğini belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Leavitt, "ABD, İran'a ait nükleer tesisleri tamamen yok ettiyse, İran'ın şu anda nükleer kapasite noktasında nasıl bir tehdit olduğu" yönündeki bir soruya Trump'ın açıklamalarıyla cevap verdi.

ABD'li Sözcü, İran'a ait 3 nükleer tesisin tamamen yok edildiğini savunduktan sonra, "Ancak bu durum, İran'ın ABD'yi ve müttefiklerimizi doğrudan tehdit edebilecek bir nükleer programı bir daha asla denemeyeceği anlamına gelmez. Başkan'ın bir daha asla yaşanmamasını istediği şey bu." yorumunu yaptı.

Leavitt, "Başkan Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya da hazırdır. Dolayısıyla, bu konuda nihai kararı her zaman Başkan verir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın yerel saatle bu akşam Kongre'de yapacağı geleneksel Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında bu konuya da temas edeceğini ifade eden Leavitt, Trump'ın İran konusunda net bir görüşünün olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump'ın İran Politikası: Diplomasi ve Askeri Güç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suç örgütlerine dev darbe Çok sayıda tutuklama var Suç örgütlerine dev darbe! Çok sayıda tutuklama var
Meksika’yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı Meksika'yı alt üst eden operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı
Kanadalı siyasetçiden Trump’ı kızdıracak sözler Kanadalı siyasetçiden Trump'ı kızdıracak sözler
İçişleri Bakanlığı’nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında İçişleri Bakanlığı'nın ardından gözler şimdi Emniyet teşkilatında
Samsun’a 2,3 milyar TL’lik dev proje 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek Samsun'a 2,3 milyar TL'lik dev proje! 3 ilçenin birden kaderini değiştirecek
İran’da tehlikeli gerginlik Öğrenciler karşı karşıya geldi İran'da tehlikeli gerginlik! Öğrenciler karşı karşıya geldi

20:55
Galatasaray’dan Victor Osimhen için yeni karar
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar
20:37
Diyarbakır’da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı
20:11
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Konyaspor-Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
19:38
Yasak aşka aile içi infaz Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
Yasak aşka aile içi infaz! Kan donduran itiraf 17 yıl sonra geldi
19:02
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor
18:53
CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Soysal, alkollü şekilde araç kullanırken yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 21:34:31. #7.11#
SON DAKİKA: Trump'ın İran Politikası: Diplomasi ve Askeri Güç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.