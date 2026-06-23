Trump'ın İstihbarat Direktörü Vekilinden Personel Kesintileri - Son Dakika
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Trump'ın İstihbarat Direktörü Vekilinden Personel Kesintileri

23.06.2026 10:32
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Bill Pulte, ODNI bünyesinde geniş çaplı işten çıkarmalara başladı. Endişeler dile getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal İstihbarat Direktörü vekili olarak görevlendirdiği Bill Pulte'nin, Ulusal İstihbarat Direktörlüğünde (ODNI) geniş çaplı personel kesintilerine başladığı öne sürüldü.

CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ODNI bünyesinde işten çıkarmalar başladı.

Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte'nin Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine başlamadan önce tüm çalışanların listesini talep ettiği ve planlanandan bir gün önce göreve başladığını belirten kaynak, söz konusu talebin toplu işten çıkarma planlarıyla ilişkilendirildiğini iddia etti.

Kaynak, kurum bünyesinde kaç kişinin işten çıkarıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi başka bir kaynak ise NBC News'e yaptığı açıklamada, Pulte'nin gelecek haftalarda Ulusal Terörle Mücadele Merkezi bünyesinde işten çıkarılacak 400 çalışanı belirlemelerini istediğini öne sürdü.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Jim Himes ile Demokrat Senatör Mark Warner, Pulte'ye gönderdikleri mektupta, yüzlerce çalışanın izne çıkarılacağı veya görevlerine son verileceği yönündeki haberlerden endişe duyduklarını ifade etti.

Mektupta, büyük çaplı personel kesintilerinin kurumun misyonunu riske atabileceği uyarısında bulunuldu.

Pulte'nin istihbarat topluluğundaki deneyim eksikliğine işaret edilen mektupta, Kongre ile istişare edilmeden önemli yapısal değişikliklere gidilmemesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'ın İstihbarat Direktörü Vekilinden Personel Kesintileri - Son Dakika

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