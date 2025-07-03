Trump'ın Vergi İndirim Tasarısı Oylamada

ABD Temsilciler Meclisi, Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan tasarıyı oylamak üzere toplandı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Temsilciler Meclisi üyeleri "vergi indirimi" tasarısı için oy vermeyi sürdürüyor.

Cumhuriyetçiler, üç saatten uzun süredir tasarı için henüz oy vermemiş veya "hayır" oyu vermiş üyelerin fikirlerini değiştirmek için çalışıyor.

Trump, Cumhuriyetçilere sitem ediyor

Öte yandan, Trump, Truth Social hesabından oylamaya ilişkin paylaşımlarını sürdürüyor.

Paylaşımlarında oy vermeyen veya aleyhte oy veren Cumhuriyetçilere sitem eden Trump, "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı"nın neden halen yeterli oy alarak geçmediğini sordu.

"Cumhuriyetçiler neyi bekliyor? Neyi kanıtlamaya çalışıyorsunuz?" ifadelerini kullanan Trump, Cumhuriyetçilerin tasarıya kolayca "evet" oyu vermeleri gerektiğini belirtti.

Oylamada şu ana kadar 207 milletvekili lehte, 217 milletvekili ise aleyhte oy kullandı. 8 milletvekili çekimser kaldı.

"Vergi indirimi" tasarısı

ABD Başkanı Trump'ın "vergi indirimi" tasarısı 1 Temmuz'da Senato'dan geçmişti.

Tasarının, ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunulmadan önce Temsilciler Meclisi'nde de onaylanması gerekiyor.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerinin vergi tasarısının 4 Temmuz'a kadar geçirilmesi için çalışması bekleniyor.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılmasının yanı sıra, harcama kesintileri yapılması da öngörülüyor.