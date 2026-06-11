Trump, İran'a Saldırıları İptal Etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini belirterek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurmasının İsrail yönetimi tarafından "şaşkınlıkla" karşılandığı bildirildi.

Haaretz gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminde gün boyu ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varmak için fırsat penceresinin kapanmakta olduğu ve diplomatik sürecin tıkanma noktasına geldiği görüşünün hakim olduğu aktarıldı.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmelerinin aksine Trump'ın bu gece yapılacak saldırıları iptal etmesi ve anlaşmanın Tahran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini duyurmasının İsrail'de "şaşkınlıkla" karşılandığı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın açıklamasına ilişkin daraltılmış güvenlik kabinesiyle yaptığı toplantı sırasında bilgilendirildiğini aktardı.

Yedioth Ahronot gazetesi ise Netanyahu'nun Trump ile kısa süre içinde konuya ilişkin bir telefon görüşmesi yapacağını yazdı.

ABD Başkanı Trump, anlaşmanın İran tarafından "onaylanma" aşamasına geldiğini belirterek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini açıklamıştı.

Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim." ifadesini kullanmıştı.

İran basını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın iddiasının aksine ABD ile muhtemel anlaşma için hiçbir mutabakat metninin Tahran tarafından henüz onaylanmadığını duyurmuştu.