Trump: İran Görüşme Talep Etti - Son Dakika
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Trump: İran Görüşme Talep Etti

Trump: İran Görüşme Talep Etti
29.06.2026 15:30
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Trump, İran'ın görüşme talep ettiğini ve yarın Doha'da toplantı yapılacağını duyurdu.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşme talebinde bulunduğunu, taraflar arasında yarın Katar'ın başkenti Doha'da bir toplantı gerçekleştirileceğini söyledi.

Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "İran bir görüşme talep etti. Görüşme yarın Doha'da gerçekleşecek" ifadelerini kullandı. Trump paylaşımında başka bir ayrıntıya yer vermedi.

ABD Başkanı'nın açıklaması, İran ile ABD arasında dün yapılması planlanan görüşme turunun hafta sonu düzenlenen saldırılar nedeniyle İran tarafından askıya alınmasının ardından geldi. ABD merkezli Axios gazetesi daha önce, tarafların yarın Doha'da görüşmeye hazırlandığını bildirmişti.

Kaynak: ANKA

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