Trump: İran ile Ateşkes Uzatılmayacak

21.04.2026 16:19
Trump, İran ile ateşkesi uzatmak istemediğini ve müzakerelerde güçlü pozisyonda olduklarını belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile mevcut ateşkesi uzatmak istemediğini" belirterek "O kadar çok zamanımız yok" dedi. Trump, müzakereler sonunda "harika bir anlaşmaya" varılacağına inandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İran'ın ateşkesi, çok kez ihlal ettiğini" öne sürerek, Tahran yönetimini eleştirdi. Trump, ihlallerin ayrıntısına yer vermezken, İran'dan henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasında yürütülen ateşkes süreci ve olası ikinci tur barış görüşmelerine ilişkin belirsizliğin sürdüğü bir dönemde geldi. Görüşmelerin bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği netlik kazanmazken, Trump yönetiminin sürece ilişkin tutumunda sertleşme dikkat çekti.

Trump, ABD merkezli televizyon kanalı CNBC'ye verdiği röportajda ise "İran ile mevcut ateşkesi uzatmak istemediğini" belirterek, "Bunu yapmak istemiyorum, o kadar çok zamanımız yok" dedi. ABD'nin müzakerelerde güçlü bir pozisyonda olduğunu savunan Trump, "süreç sonunda harika bir anlaşmaya varılacağını" öne sürdü.

Trump ayrıca, "İran'la yürütülen görüşmelerin başarısız olması halinde askeri seçeneklerin gündemde olabileceğini" belirtti. "Bence bombardıman olacak, çünkü bu daha iyi bir yaklaşım" ifadelerini kullanan Trump, ABD Ordusu'nun "tamamen hazır" olduğunu söyledi. Trump, İran limanlarına yönelik ablukayı "başarılı" olarak nitelendirdi.

İran ile ABD, iki haftalık ateşkesin ihlal edildiği konusunda karşılıklı olarak birbirini suçluyor.

Trump, İran'ı, kilit öneme sahip ticaret yollarında gemilere ateş açmakla suçlarken; Tahran yönetimi ise ABD'nin uyguladığı abluka ve bir gemiye el koymasının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Ateşkesin teknik olarak salı gecesi sona ermesi beklenirken; Trump, ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'e yaptığı açıklamada sürenin Washington saatine göre çarşamba akşamı biteceğini, ateşkesin uzatılmasının "son derece düşük ihtimal" olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

Ordu’daki bu mezarlar Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor Ordu'daki bu mezarlar Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçi çekiyor
Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan’da vuruluyor Galatasaraylıların büyük hayali için ilk adım: Kazıklar 23 Nisan'da vuruluyor
Haaland’ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor Haaland'ın canına tak etti: Karım bile bunu sevmiyor
Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açıklama İşte atılacak yeni adımlar Okul saldırılarıyla ilgili, Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İşte atılacak yeni adımlar
Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu’ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız Macaristan’ın yeni başbakanı Netanyahu'ya kapıları kapadı: Gelirse tutuklama emrini uygularız
Benzin bulamayan Kübalı tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti Benzin bulamayan Kübalı tamirci, 1980 model aracını kömürle çalışacak şekilde modifiye etti

16:06
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı İşte istenen bonservis bedeli
Real Madrid, Osimhen için kapıyı çaldı! İşte istenen bonservis bedeli
15:41
Trump “O kadar vaktimiz yok“ dedi, İran’dan “Yeni kart“ resti geldi
Trump "O kadar vaktimiz yok" dedi, İran'dan "Yeni kart" resti geldi
15:40
ABD, İran’a giden bir gemiye el koydu
ABD, İran'a giden bir gemiye el koydu
15:06
Özgür Özel’den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
Özgür Özel'den hodri meydan: 55 milletvekilinin istifasını getirmeyen namerttir
14:42
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten çıkarıldı.
14:37
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü
