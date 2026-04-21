Trump: İran ile Ateşkes Uzatılmayacak

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile mevcut ateşkesi uzatmak istemediğini" belirterek "O kadar çok zamanımız yok" dedi. Trump, müzakereler sonunda "harika bir anlaşmaya" varılacağına inandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İran'ın ateşkesi, çok kez ihlal ettiğini" öne sürerek, Tahran yönetimini eleştirdi. Trump, ihlallerin ayrıntısına yer vermezken, İran'dan henüz resmi bir yanıt gelmedi.

Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasında yürütülen ateşkes süreci ve olası ikinci tur barış görüşmelerine ilişkin belirsizliğin sürdüğü bir dönemde geldi. Görüşmelerin bugün gerçekleşip gerçekleşmeyeceği netlik kazanmazken, Trump yönetiminin sürece ilişkin tutumunda sertleşme dikkat çekti.

Trump, ABD merkezli televizyon kanalı CNBC'ye verdiği röportajda ise "İran ile mevcut ateşkesi uzatmak istemediğini" belirterek, "Bunu yapmak istemiyorum, o kadar çok zamanımız yok" dedi. ABD'nin müzakerelerde güçlü bir pozisyonda olduğunu savunan Trump, "süreç sonunda harika bir anlaşmaya varılacağını" öne sürdü.

Trump ayrıca, "İran'la yürütülen görüşmelerin başarısız olması halinde askeri seçeneklerin gündemde olabileceğini" belirtti. "Bence bombardıman olacak, çünkü bu daha iyi bir yaklaşım" ifadelerini kullanan Trump, ABD Ordusu'nun "tamamen hazır" olduğunu söyledi. Trump, İran limanlarına yönelik ablukayı "başarılı" olarak nitelendirdi.

İran ile ABD, iki haftalık ateşkesin ihlal edildiği konusunda karşılıklı olarak birbirini suçluyor.

Trump, İran'ı, kilit öneme sahip ticaret yollarında gemilere ateş açmakla suçlarken; Tahran yönetimi ise ABD'nin uyguladığı abluka ve bir gemiye el koymasının ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini savunuyor.

Ateşkesin teknik olarak salı gecesi sona ermesi beklenirken; Trump, ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'e yaptığı açıklamada sürenin Washington saatine göre çarşamba akşamı biteceğini, ateşkesin uzatılmasının "son derece düşük ihtimal" olduğunu ifade etti.