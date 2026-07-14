Trump: İran ile Müzakere İhtimali Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump: İran ile Müzakere İhtimali Devam Ediyor

14.07.2026 01:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a saldırıların süreceğini belirtirken müzakerelerin hala mümkün olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceğini belirterek, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini, anlaşmanın halen mümkün olduğunu söyledi.

Trump, Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İran'a yönelik ABD saldırıları ve olası diplomatik çözüm süreci hakkında konuşan Trump, "Çok büyük miktarda mühimmatımız var. Yıllardır sahip olmadığımız seviyelere ulaştık ve onları çok ağır şekilde vuruyoruz ve bu devam edecek." ifadelerini kullandı.

Askeri operasyonların yanı sıra İran'a yönelik deniz ablukasını da yeniden uyguladıklarını belirten Trump, "Ablukayı yeniden devreye sokuyoruz. Bu abluka sadece İran için geçerli. İran'la iş yapanlar geçemeyecek, diğer herkes geçebilecek." dedi.

Trump, müzakerelerden tamamen vazgeçmediğini söyleyerek, "Bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın askeri kapasitesine ciddi zarar verdiklerini öne süren Trump, İran donanmasını bir ay içinde etkisiz hale getirdiklerini, hava kuvvetlerinin artık "fiilen var olmadığını", füze üretim kapasitesinin yüzde 89'unu ve insansız hava aracı üretim kapasitesinin ise yüzde 92'sini yok ettiklerini iddia etti.

Trump, İran'la iki gün önce bir anlaşmaya vardıklarını ancak Tahran'ın daha fazla müzakere talep ederek geri adım attığını ve İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için düzenlenen saldırıların gerekli olduğunu savundu.

ABD'nin Körfez bölgesindeki faaliyetlerine de değinen Trump, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Bahreyn ve Kuveyt gibi müttefiklerini koruduklarını ve bu korumanın maliyetinin söz konusu ülkeler tarafından karşılanması gerektiğini söyledi.

Trump, "Dünyanın çok zengin bir bölgesini koruyoruz. Bunun karşılığında bize ödeme yapılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump: İran ile Müzakere İhtimali Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık Kulağından canlı olarak çıkarıldı, doktor bile şoke oldu: Hareketliydi, doğaya bıraktık
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu Suriye halk meclisinin başkanı Abdülhamit Avvak oldu
KKTC resti çekti Rum kesimini küplere bindirecek teklif KKTC resti çekti! Rum kesimini küplere bindirecek teklif
Ahbap soruşturması derinleşiyor 3 milyon dolarlık senette çarpıcı detay Ahbap soruşturması derinleşiyor! 3 milyon dolarlık senette çarpıcı detay
Bodrum’da dehşet Restoranda kurşun yağmuruna tuttular Bodrum'da dehşet! Restoranda kurşun yağmuruna tuttular

23:38
Trump: İkinci İran harekatı başladı
Trump: İkinci İran harekatı başladı
22:59
Kılıçdaroğlu açık kapı bıraktı: Kurultayda yeniden aday olacak mı
Kılıçdaroğlu açık kapı bıraktı: Kurultayda yeniden aday olacak mı?
22:52
Milli Takım’da eleştirilerin hedefindeydi Görevinden ayrıldı
Milli Takım'da eleştirilerin hedefindeydi! Görevinden ayrıldı
21:42
Kılıçdaroğlu’ndan Haluk Levent’in gözaltına alınmasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Levent'in gözaltına alınmasına ilk yorum
21:25
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
ABD, İran limanlarına yönelik tam ablukayı yeniden başlatıyor
21:08
Öldüğü iddia edilen ABD’li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Öldüğü iddia edilen ABD'li senatör McConnel yaşadığını ispatlamaya çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 02:10:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Trump: İran ile Müzakere İhtimali Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.