Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik

05.04.2026 16:42
ABD Başkanı Trump'tan çarpıcı bir itiraf geldi. Trump, "İranlı protestoculara çok sayıda silah gönderdik. Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular." dedi.

TRUMP'TAN İRAN İTİRAFI

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki dengeleri sarsacak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin İran’daki protestoculara ve bölgedeki Kürt gruplara yüklü miktarda silah yardımı yaptığını itiraf etti. İranlı muhaliflerin silahlandırıldığını belirten Trump, bu hamleyle bölgedeki baskıcı yönetime karşı direnişi desteklediklerini ima etti.

"İRANLI PROTESTOCULARA GÖNDERDİĞİMİZ SİLAHLARI KÜRTLER ELLERİNDE TUTTU"

Kürt gruplara yapılan yardımlara da değinen Trump, gönderilen silahların ulaştığını ve Kürtlerin bu mühimmatı ellerinde tuttuğunu söyledi. "Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular" ifadesini kullanan Trump’ın bu sözleri, Washington’ın Orta Doğu’daki askeri ve lojistik stratejilerine dair yeni bir tartışma başlattı.

Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    Büyük şeytan Amerika 206 3 Yanıtla
    1234 1234:
    bu tam şeye benziyor.. 29 1
  • Ali Cakar Ali Cakar :
    Evet göndermisindir ama iran icin degil sizi bekliyorlar. Hele bir gelin görürsünüz ozaman 90 5 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    Kürt’le anlaşma ilginç 45 4 Yanıtla
  • Ömer Melekoğlu Ömer Melekoğlu:
    Bulundukları her ülkeyi karıştırmaları da ne bileyim ne desem bilemedim 21 4 Yanıtla
  • Tahsin Derin Tahsin Derin:
    bir kaç cetelik yapmayla bu iş olmuyor 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
