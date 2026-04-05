Trump: İranlı protestoculara ve Kürtlere çok sayıda silah gönderdik

TRUMP'TAN İRAN İTİRAFI

ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki dengeleri sarsacak dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Trump, ABD’nin İran’daki protestoculara ve bölgedeki Kürt gruplara yüklü miktarda silah yardımı yaptığını itiraf etti. İranlı muhaliflerin silahlandırıldığını belirten Trump, bu hamleyle bölgedeki baskıcı yönetime karşı direnişi desteklediklerini ima etti.

"İRANLI PROTESTOCULARA GÖNDERDİĞİMİZ SİLAHLARI KÜRTLER ELLERİNDE TUTTU"

Kürt gruplara yapılan yardımlara da değinen Trump, gönderilen silahların ulaştığını ve Kürtlerin bu mühimmatı ellerinde tuttuğunu söyledi. "Sanırım Kürtler onları ellerinde tuttular" ifadesini kullanan Trump’ın bu sözleri, Washington’ın Orta Doğu’daki askeri ve lojistik stratejilerine dair yeni bir tartışma başlattı.