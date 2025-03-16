Trump, Kellogg'u Sadece Ukrayna Temsilcisi Atadı

WASHINGTON, 16 Mart (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, kasım ayı sonlarında Rusya- Ukrayna Özel Temsilcisi olarak atadığı emekli Korgeneral Keith Kellogg'un bundan böyle sadece Ukrayna ile ilgileneceğini söyledi.

Trump, cumartesi günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Son derece saygın bir askeri uzman olan General Kellogg, doğrudan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukraynalı liderlerle görüşecek. Onları iyi tanıyor ve birlikte çok iyi çalışıyorlar" dedi.

Kellogg, şubat ayında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Rus heyetiyle ve bu ayın başında Cidde'de Ukrayna heyetiyle yapılan barış görüşmelerinde yer almamıştı.

80 yaşındaki emekli general, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ulusal güvenlik danışmanı ve ilk Trump yönetiminde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin genel sekreteri olarak görev yapmıştı.