Trump'tan Askeri Geçit Töreni Talimatı - Son Dakika
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Trump'tan Askeri Geçit Töreni Talimatı

Trump, ABD ordusunun 250. yılı için 14 Haziran'da Washington'da askeri geçit töreni düzenleyecek.

02.05.2025 23:23
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümü anısına 14 Haziran'da başkent Washington'da askeri geçit töreni düzenlenmesi talimatı verdiği bildirildi.

Amerikan Fox News kanalının verdiği habere göre Trump, kendisinin de doğum günü olan 14 Haziran'da büyük bir askeri geçit töreni düzenleme talimatı verdi.

Buna göre Washington'da düzenlenecek büyük askeri geçitte, halen görevde olan birçok askeri birliğin yanı sıra gaziler ve askeri öğrenciler de yer alacak.

ABD ordusunun kuruluşunun 250. yıl dönümü anısına gerçekleştirilecek geçit töreninin, aynı zamanda Trump'ın da doğum günü olan 14 Haziran'da yapılmasının planlandığı belirtildi.

Trump, daha önceki açıklamalarında bu tür bir askeri geçit töreni yapmayı ve ABD ordusunun gücünü daha fazla göstermek istediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

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