Trump'tan Bolton'a Sert Eleştiriler - Son Dakika
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Trump'tan Bolton'a Sert Eleştiriler

05.06.2026 22:11
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Trump, Bolton'ı 'savaş düşkünü' olmakla suçladı ve gizli bilgi davasında eleştirilerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, gizli bilgi saklamak ve yaymakla suçlanan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın savaş düşkünü olduğunu savunarak, "Ağzını açan, konuşan herkesle savaşmak istiyordu." dedi.

ABD Başkanı Trump, Washington'dan Wisconsin eyaletine giderken uçakta basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Gizli bilgi bulundurmak suçlamasından yargılanan ve hakkındaki suçlamayı kabul edeceği öne sürülen Bolton'ın hiçbir zaman iyi bir danışman olmadığını savunan Trump, kendisini sadece belirli bir amaç için o göreve bir süreliğine getirdiğini anlattı.

"John Bolton'ı hiçbir zaman sevmedim." diyen Trump, eski danışmanının zeki biri olmadığını ve "savaş düşkünü" olduğunu savundu.

Bolton'ın şahin görüşlere sahip olduğunu ifade eden ABD Başkanı, "Ağzını açan, konuşan herkesle savaşmak istiyordu. O, her zaman insanları öldürmek ve savaş çıkarmak istiyordu." dedi.

Trump, Bolton'ın görevi bittikten bazı gizli bilgileri elinde tutarak "dürüst davranmadığını" ve bu davranışın "bedelini ödediğini" savundu.

John Bolton'la ilgili "gizli bilgi" davası

2018-2019 yıllarında ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Bolton'a, Ekim 2025'te gizli bilgileri usulsüz kullanmaktan 18 ayrı suçlama yöneltilmişti. Suçlu bulunması halinde Bolton'ın 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde 2018-2019'da Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yapan Bolton, görevinden ayrıldıktan sonra Trump aleyhindeki açıklamalarıyla dikkat çekmiş, Trump da birçok açıklamasında Bolton'ı hedef almıştı.

Associated Press (AP), konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı dünkü haberinde Bolton'ın 26 Haziran'da yapılacak duruşmada hakkındaki suçlamayı kabul edeceğini öne sürmüştü.

Habere göre Bolton, hapis cezasından kurtulmak için Adalet Bakanlığı ile yaptığı anlaşma kapsamında hükümete ait gizli bilgileri elinde bulundurmakla ilgili tek suçlamayı kabul edecek. Anlaşma kapsamında Bolton hapse girmeyecek ancak 2,25 milyon dolar para cezası ödeyecek.

Nihai kararın yargıca ait olduğu ve 26 Haziran'da görülecek duruşmada karar verilmesinin beklendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Bolton'a Sert Eleştiriler - Son Dakika

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