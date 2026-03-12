Trump'tan İran'a Askeri Müdahale Açıklaması - Son Dakika
Trump'tan İran'a Askeri Müdahale Açıklaması

12.03.2026 01:12
Trump, İran'a yönelik askeri müdahalenin süreceğini belirterek, bu sürecin hızlı olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kısa süreli bir askeri müdahale sürecinden geçtiklerini belirterek, "Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak." dedi.

Trump, Kentucky eyaletine yaptığı ziyaret kapsamındaki mitingde, İran ile ilgili son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

İran'ın hem İsrail hem de Orta Doğu'daki diğer ülkeler için "tehdit" olduğu söylemini yineleyen Trump, İran'ın 47 yıldır Amerikalıları öldürdüğünü ve bu "askeri adımı" çok önce atmaları gerektiğini savundu.

"Bu işi bitirene kadar buradan ayrılmayacağız ve bu çok hızlı olacak." diyen Trump, Amerikan ordusunun daha ilk günlerde İran'a düzenlediği saldırılarla Tahran'ın askeri kapasitesini çok büyük ölçüde yok ettiklerini söyledi."

Haziran 2025'te İran'a düzenledikleri saldırılara atıf yapan ABD Başkanı Trump, "Bir süreliğine 'bu onların sonu olur' diye düşündük ama yeniden başladılar. Erken ayrılmak istemeyiz değil mi? Bu yüzden işi doğru düzgün bitirmeliyiz. 2 yılda bir geri dönmek istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Trump, "58 gemilerini yok ettik. Donanmalarını yok ettik. Mayın döşeyicileri vardı onları da yok ettik." dedi. ABD Başkanı, İran'ın füzelerinin yüzde 90'ını, insansız hava araçlarının ise yüzde 85'ini ortadan kaldırdıklarını iddia etti.

İran'ın güçlü bir orduya sahip olduğunu belirten Trump, Amerikan ordusunun ise Tahran'ın beklemediği kadar sert saldırılar düzenlediğini dile getirdi.

Trump, İran'a saldırılar konusunda "Destansı Öfke (Epic Fury)" ismini kendisinin seçtiğini, bu ismi çok beğendiğini söyleyince salonda bulunanlardan alkış aldı.

ABD Başkanı, İran ile "savaş" nedeniyle yükselen benzin fiyatlarının kısa sürede düşeceğini, bu konuda halkın kendisine güvenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Trump'tan İran'a Askeri Müdahale Açıklaması

SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Askeri Müdahale Açıklaması - Son Dakika
