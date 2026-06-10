Trump'tan İran'a sert saldırı tehdidi - Son Dakika
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Trump'tan İran'a sert saldırı tehdidi

10.06.2026 21:11
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ABD Başkanı Trump, helikopter düşürülmesine misilleme olarak İran'a sert saldırılar düzenleyeceklerini, İran'ın kendilerini oyaladığını ve anlaşmaya yakın olduklarını söyledi. Ayrıca Erdoğan ile dostluğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye ait helikopterin düşürülmesinin ardından İran'a saldıracaklarını ve buna hakları olduğunu savunarak, "Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." dedi.

Oval Ofis'te iç güvenlikle ilgili imza töreninin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, İran'ın ABD'ye ait Apache helikopterini düşürdüğünü kabul ettiğini belirtti.

"İran'a saldırılara devam edecek misiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Trump, "Onlara saldıracağız, hem de çok sert bir şekilde. Helikopter saldırısına bakarsanız sanırım bunu yapmaya hakkımız var. Dün onlara sert bir darbe indirdik ve bugün de yine sert bir darbe vuracağız." diye konuştu.

İran'ın düşürdüğü helikopterde bulunan bombanın patlamamış olmasının büyük şans olduğunu dile getiren Trump, pilotların yara almadan kurtarılmalarının da kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

İran sürekli bizi oyalıyor

İran'la anlaşmaya aslında çok yakın olduklarını yineleyen ABD Başkanı, "Anlaşmanın nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Anlaşmaya çok yaklaşmıştık ama bizi sürekli oyalıyorlar, bizi enayi yerine koyuyorlar." ifadelerini kullandı.

İran'la anlaşma üzerinde birkaç aydır yoğun şekilde çalıştıklarını kaydeden Trump, "Bu anlaşmayı imzalamaları gerekiyor. Bu onlar için iyi bir anlaşma ancak onlara nükleer silaha sahip olma hakkı vermiyor, hatta nükleer silaha sahip olmalarını tamamen yasaklıyor." dedi.

İran'ın ABD'ye ait bir helikoptere neden ateş açtığını bilmediğini ifade eden Trump, iki pilotun kurtarılmasının daha ciddi bir durumu önlediğini vurguladı.

Trump ayrıca, savaş sırasında bir dizi "gizli operasyonla" milyonlarca varil petrol çıkardıklarını ve bu yolla küresel piyasalarda enerji fiyatlarını istikrara kavuşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Trump, "Kimse bunu bilmiyor. İran da şu ana dek bilmiyordu. Geçen gece ışıkları kapalı (petrol taşıyan) 22 gemiyi ele geçirdik çünkü onların radarı yok, çünkü radarlarını paramparça ettik. O gemileri ele geçirdik. Bu yüzden petrolün varil fiyatı 85 dolar." değerlendirmesini yaptı.

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dair soruyu yanıtladı

Öte yandan İsrailli bir muhabirin, İsrail ile Türkiye arasında bir çatışma ihtimalinin olup olmadığı yönündeki sorusuna cevap veren Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan yakın ilişkisine vurgu yaptı.

ABD Başkanı, "O, benim çok iyi bir dostum ve birlikte çok iyi çalıştık. Onu seviyorum. Kendisi müthiş bir lider ve çok güçlü bir kişi." şeklinde konuştu.

Trump, Türkiye ile İsrail arasındaki sürece ilişkin, "Böyle bir şey duymadım. Duysaydım onu arardım ve her şeyin yolunda olduğundan emin olurdum. Türkiye ile böyle bir şeyin olacağını sanmıyorum. O bana saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Bunun da ötesinde, aramızda iyi bir dostluk var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran'a sert saldırı tehdidi - Son Dakika

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