Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika
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Trump'tan İran Açıklamaları

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Trump, İran ile görüşmelerin iyi gittiğini, Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin "çok iyi" ilerlediğini ve tablonun "48 saat içinde" netleşeceğini belirterek, Hürmüz Boğazı'nın da "çok yakında açılacağını" söyledi.

Trump, Fox News kanalına verdiği mülakatta, İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'a karşı büyük bir saldırı planlandığını ancak "İranlı yetkililerin görüşme talebinde bulunmasının" ardından müzakerelere döndüklerini anlatan Trump, "İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük saldırıyı düzenleyecektik ama beni arayıp çok kibarca 'Lütfen, konuşabilir miyiz? Konuşabilir miyiz?' dediler. Ben de 'Evet, konuşabiliriz. Haydi halledelim bu işi. Sonunda, haydi halledelim.' dedim." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD'li ve İranlı yetkililerin "çok iyi görüşmeler yürüttüklerini" ve 4 Ağustos'ta "bütün gün görüştüklerini" dile getirerek, "Önemli olan tek şey eyleme geçilmesi ve onlar bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, müzakerelerden vazgeçmeleri halinde İran tarafının "sert bir karşılık göreceğini" savunan Trump, "Eğer yine geri adım atarlarsa çok ağır bir darbe alacaklar. Bunu biliyorlar, bunu anlıyorlar. Başka seçeneğim yok." diye konuştu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılabileceğine işaret ederek, "Boğaz çok yakında açılacak ya da (İran) çok sert vurulacaklar ve sonra boğaz açık olacak." dedi.

California eyaletinde de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran tarafıyla görüşmelerde gidişatın "çok iyi göründüğünü" yineleyerek, "Çok iyi ilerliyoruz. Göreceğiz. 48 saat içinde belli olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran Açıklamaları - Son Dakika

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