Trump'tan İran Açıklaması: Anlaşma veya Askeri Baskı - Son Dakika
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Trump'tan İran Açıklaması: Anlaşma veya Askeri Baskı

07.06.2026 17:54
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Trump, İran'la anlaşma sağlanırsa uranyum imhası, sağlanmazsa askeri baskının devam edeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmaya varılması halinde Tahran yönetimiyle birlikte İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını imha edeceklerini, anlaşma sağlanamaması durumunda ise İran'ın askeri kapasitesini zayıflatmayı sürdüreceklerini söyledi.

Trump, NBC News'e verdiği röportajda, İran'la yürütülen müzakerelerin durumu ve olası bir anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşma sağlanması halinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun imhası sürecinde işbirliği yapacaklarını kaydeden Trump, "Eğer dostane ilişkilerimiz olduğunu kabul edip bir anlaşma yaparsak, hep birlikte devam ederiz. Ekipman bizim olur. İster yerinde olsun ister başka bir yere götürelim, onu alıp imha ederiz." ifadelerini kullandı.

Trump, anlaşmaya varılamaması halinde İran'a yönelik askeri baskıyı sürdüreceklerini belirterek, "Onlarla birlikte ya da onlarsız gideceğiz. Ama bize ateş eden insanlar olmayacak." dedi.

İran'ın anlaşmaya "çok yakın" olduğunu savunan Trump, taraflar arasında yalnızca birkaç pürüz kaldığını ve bunların önemli sorunlar olmadığını ifade etti.

Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını kabul ettiğini savunarak, anlaşmaya İran'ın nükleer silah geliştirmesinin yanı sıra bu tür silahları satın almamasını da güvence altına alacak ek bir madde eklenmesini istediğini söyledi.

İranlı yetkililerin başlangıçta bu talebe mesafeli yaklaştığını dile getiren Trump, daha sonra buna itiraz etmediklerini kaydetti.

Mücteba Hamaney ile görüşmeye açık olduğunu söyledi

Trump, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'i "rasyonel ve zeki" olarak nitelendirerek, talep etmesi halinde kendisiyle görüşebileceğini belirtti.

Hamaney ile doğrudan görüşmediğini ifade eden Trump, İran liderinin ciddi şekilde yaralandığını öne sürerek buna rağmen ABD ile ilişkileri değerlendirmesinin cesaret gerektirdiğini savundu.

ABD Başkanı, İran yönetiminin "güçlü ve gururlu" olduğunu kaydederek, bir anlaşmaya ulaşmanın zaman alacağını ancak İran'ın başka seçeneği bulunmadığını iddia etti.

Trump ayrıca, İran'la yapılabilecek yeni bir anlaşmanın ardından ülkenin dondurulmuş varlıklarının hemen serbest bırakılmayacağını, bunun daha sonraki aşamalarda değerlendirilebileceğini söyledi.

İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini ileri süren Trump, bölgede konuşlu yaklaşık 50 bin ABD askerinin ise anlaşma sağlanmadan geri çekilmeyeceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump'tan İran Açıklaması: Anlaşma veya Askeri Baskı - Son Dakika

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