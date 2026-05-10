Trump'tan İran ve Obama'ya Sert Eleştiriler

10.05.2026 22:15
Trump, İran'ın ABD'yi oyaladığını ve Obama'nın İran'a büyük avantajlar sağladığını iddia etti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptığı açıklamada eski Başkan Barack Obama ve Joe Biden'ı hedef aldı. İran'ın 47 yıldır ABD'yi oyaladığını savunan Trump, "Artık gülmeyecekler" ifadelerini kullandı. Trump, Obama döneminde İran'a büyük miktarda para gönderildiğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ilişkin yaptığı açıklamada Tahran yönetimini sert sözlerle hedef aldı. Trump, İran'ın 47 yıldır Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın geri kalanıyla "oyun oynadığını" savunarak, bu süreci "ertele, ertele, ertele" sözleriyle tanımladı.

OBAMA'YI HEDEF ALDI

Açıklamasında eski ABD Başkanı Barack Obama'yı da eleştiren Trump, Obama döneminde İran'a büyük avantaj sağlandığını ileri sürdü.

Trump, Obama'nın İran'a karşı "iyi davranmakla kalmadığını, harika davrandığını" belirterek, "Fiilen onların tarafına geçti, İsrail'i ve diğer tüm müttefikleri bir kenara attı ve İran'a büyük ve çok güçlü bir yeni soluk verdi" ifadelerini kullandı.

TAHRAN'A YÜZ MİLYARLARCA DOLAR AKTARILDIĞINI İDDİA ETTİ

Trump, Obama döneminde İran'a büyük miktarda para gönderildiğini iddia etti. "Yüz milyarlarca dolar ve 1,7 milyar dolarlık nakit para Tahran'a uçakla getirildi" diyen Trump, söz konusu paranın İran'a "gümüş tepside sunulduğunu" öne sürdü.

Trump, Washington D.C., Virginia ve Maryland'deki bankaların boşaltıldığını, paraların valizler ve çantalar içinde uçaktan indirildiğini iddia etti.

BİDEN'A DA YÜKLENDİ

Trump, açıklamasında eski ABD Başkanı Joe Biden'ı da hedef aldı. Obama'yı "zayıf ve aptal bir Amerikan Başkanı" olarak nitelendiren Trump, "O, liderimiz olarak bir felaketti ama uykucu Joe Biden kadar kötü değildi" dedi.

"47 YILDIR BİZİ OYALIYORLAR"

İran'ın uzun yıllardır ABD'yi beklettiğini ve oyaladığını savunan Trump, İran yönetimini yol kenarındaki bombalarla Amerikan vatandaşlarını öldürmekle, protestoları bastırmakla ve masum göstericilere yönelik şiddetle suçladı.

Trump, İran'ın son dönemde 42 bin masum ve silahsız protestocuyu ortadan kaldırdığını iddia etti. ABD'nin yeniden güçlendiğini belirten Trump, İran'ın artık Amerika Birleşik Devletleri'yle alay edemeyeceğini söyledi. Trump açıklamasını, "Artık gülmeyecekler" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
