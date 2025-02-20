Trump, Kanada için bir kez daha '51. eyalet' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trump, Kanada için bir kez daha '51. eyalet' dedi

Geniş Video İzle

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Kanada hokey maçı öncesinde Kanada'yı bir kez daha '51. eyalet' olarak nitelendirdi. Trump ayrıca Kanada Başbakanı için 'Vali' ifadesini kullandı.

20.02.2025 18:17  Güncelleme: 19:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, bugün yapılacak ABD- Kanada hokey maçı öncesinde, "Belki çok yakında değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada karşısında takımımıza zafer diliyorum." şeklinde mesaj yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Kanada için kullandığı "51. eyalet" mesajını bir kez daha yineledi.

BİR KEZ DAHA 51. EYALET DİYE BAHSETTİ

Trump, yerel saatle bu akşam yapılacak ABD-Kanada hokey maçı öncesinde Amerikan takımına başarılar dileyerek, "Bugün büyük Amerikan hokey takımımızı arayacağım ve onları çok daha düşük vergiler ve daha fazla güvenlik ile bir gün, belki de çok yakında, değerli ve çok önemli 51. eyaletimiz olacak Kanada'ya karşı zafer dileyeceğim." ifadesini kullandı.

KANADA BAŞBAKANINA VALİ DEDİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan bir kez daha "Vali Trudeau" diye bahseden Trump, başka bir programı dolayısıyla maça katılamayacağını ancak Trudeau'nun isterse, maçı izlemeye davetli olduğunu belirtti.

TRUMP'IN KANADA ISRARI

Donald Trump, daha önce birçok kez Kanada'nın ABD'ye 51. eyalet olarak dahil olması gerektiğini savunmuştu. Kanadalıların da ABD'nin parçası olmayı istediklerini iddia eden Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau için de defalarca "vali" ifadesini kullanmıştı.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25, Çin'den ithalata yüzde 10 ek tarife getirmişti.

Trump, Kanada için bir kez daha \'51. eyalet\' dedi
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Güncel, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trump, Kanada için bir kez daha '51. eyalet' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Akın:
    desin dursun, it ürür kervan yürür 40 6 Yanıtla
  • Osman A:
    Hadi bide siz savaşında bizde seyredelim.İtidal çağrısı yapıp,endişe ile takip ediyoruz diyelim. 30 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    buda kafayı yiyenlerden gözü toprakta sarı fininin 20 4 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Natodan' da çıkmağı düşünüyormuş :)) 18 0 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Savunma sanayi bühtçesini 1 Triliyon Dolara çıkarmış. Nato' dan çıkınça hangi NATO Devletini vuraçak ? 17 0 Yanıtla
  • Gökçen Bilge Özdemir Karaoğlu:
    40 defa derse olur bence :) yavaş yavaş zihinlere yerleştiriyor. 12 0 Yanıtla
  • Turan Akhan:
    bunitin sonuda Kennedy gibi olacak 6 3 Yanıtla
  • Özcan Uzuner:
    la kim takar prumpu 3 3 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Serkan bey, sade Trump' ın kankisi Elon Maskon Mal Para varlığı bile, kraldan fazla. / 3 Dünya savaşı çok yakın. Bn ondan İktidarı rahat bırakın bir Nefes alsın. Nato' dan çıkalım mı gibi büyük kararları vermesi gerekende onlar :) 5 1 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    bazilarimizin aklinda neden İngiliz Krali boylesi laflara bir sey demiyor diye gelebilir Kanada İngiliz topragi ve kendi valisi en ust yetkili iken, onun sebebi ise siyasi konularda kralin beyan vermeme ilkesi var.. bilenlere de hatirlatma olsun dedim 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul karlar altında Tüm ilçeler sarı kodlu uyarı İstanbul karlar altında! Tüm ilçeler sarı kodlu uyarı
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:50:29. #1.13#
SON DAKİKA: Trump, Kanada için bir kez daha '51. eyalet' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.