Trump'tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na övgü: 'Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım' - Son Dakika
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Trump'tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na övgü: 'Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım'

Trump\'tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması\'na övgü: \'Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım\'
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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan memnuniyet duyduğunu belirterek üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Trump, anlaşmanın Orta Doğu'nun bir araya gelmesi ve ülkelerin kendi savunmalarını güçlendirmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, bunu 'büyük, cesur ve önemli bir ilk adım' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan memnuniyet duyduğunu belirterek, üç ülkenin liderlerini tebrik etti. Trump, "Bu, büyük, cesur ve önemli bir ilk adım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklama yaptı.

Anlaşmanın Orta Doğu ülkelerinin bir araya gelmesi ve ülkelerin kendi savunmalarını güçlendirmesi açısından önem taşıdığını belirten Trump, üç ülkenin liderlerini tebrik etti.

Trump, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın kısa süre önce ve nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladığını görmekten memnuniyet duyuyorum. Bu, Orta Doğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin nihayet kendilerini daha anlamlı bir şekilde nasıl savunabileceklerini gösteriyor. Üç ülkenin liderlerini tebrik ediyorum. Bu, büyük, cesur ve önemli bir ilk adım."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gerçekleştirdiği zirvede, üç ülke arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın imzalandığı duyurulmuştu.

Anlaşmanın temel çerçevesine ilişkin açıklamada, düzenlemenin tamamen savunma niteliği taşıdığı, herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini amaçladığı vurgulanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trump'tan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na övgü: 'Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım' - Son Dakika

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